Gest impresionant făcut de 17.650 de părinți. Au strâns 543.000 de euro pentru urgențele de la Spitalul Victor Gomoiu

Peste 17.000 de părinți din comunitatea La Primul Bebe au reușit să adune 543.500 de euro pentru modernizarea Camerei de Gardă a Spitalului Clinic de Copii Victor Gomoiu din București, care urmează să fie transformată în Compartiment de Primiri Urgențe pentru pacienții pediatrici.

Suma a fost strânsă în cadrul unei campanii umanitare la care au participat 17.650 de părinți, fiind licitate peste 14.000 de obiecte, servicii și experiențe. Camera de gardă a spitalului deservește anual peste 50.000 de copii, inclusiv din afara Capitalei, ceea ce înseamnă că, în medie, un copil este consultat o dată la zece minute.

Gest impresionant făcut de 17.650 de părinți

Comunitatea a transmis într-o postare pe Facebook:

„Vă anunțăm cu bucurie că, împreună, am reușit să strângem 543.500 de euro, astfel încât vom putea să facem ceea ce ne-am propus, adică să renovăm și să recompartimentăm Camera de Gardă de la Spitalul Victor Gomoiu astfel încât să poată deveni CPU”.

Modernizarea presupune reorganizarea completă a spațiilor și circuitelor medicale, astfel încât evaluarea și tratamentul copiilor să se desfășoare mai rapid și în condiții de siguranță sporite.

Reprezentanții campaniei au explicat:

„Zona de evaluare va fi transformată în zonă de urgențe majore, unde se va dubla numărul paturilor și unde vor putea fi tratați inclusiv pacienții care necesită suturi. Sala de tratament va fi și ea extinsă și reorganizată într-o zonă de urgențe minore, dublându-se și aici numărul de paturi. Două cabinete vor fi unite pentru a crea un spațiu mai mare destinat monitorizării și reechilibrării copiilor și va fi amenajat un salon de izolare pentru copiii cu febră și erupții, astfel încât aceștia să nu mai intre în contact cu ceilalți pacienți din sala de așteptare. Și pentru că am reușit să depășim suma propusă, vom putea renova și spațiul de așteptare, transformându-l într-un loc care să aducă puțină liniște părinților și copiilor aflați în momente grele”.

Au strâns 543.000 de euro pentru urgențele de la Spitalul Victor Gomoiu

Trecerea de la camera de gardă la statutul de CPU pediatric reprezintă o schimbare de structură și funcționare, nu doar o renovare. Un astfel de compartiment presupune echipă medicală dedicată, fără personal detașat de pe secții, ceea ce, potrivit managerului spitalului, dr. Victorița Tudosie, înseamnă „un personal dedicat, mult mai bine instruit pentru a primi copilul în momentul de maximă urgență”.

Proiectul include dublarea capacității de tratament, crearea unui spațiu extins pentru monitorizare, amenajarea unui salon de izolare și dotarea cu aparatură modernă, necesară pentru diagnostic rapid și intervenții eficiente.

