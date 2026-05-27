Sile Cămătaru spune totul despre trecutul latifundiarului din Pipera: „Gigi Becali îi făcea pachete în pușcărie lui Fane Spoitoru”

De: Simona Vlad 27/05/2026 | 22:30
Sile Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Gigi Becali și lumea interlopă! Invitat în platou la Dan Capatos Show, în ediția specială „Procesul Cămătarilor”, Sile Cămătaru a vorbit fără perdea despre trecutul său, relațiile din lumea interlopă și oamenii celebri care îi cereau ajutorul. După lansarea documentarului „Cămătarii” pe Pro TV și VOYO, Sile a făcut mărturisiri despre Gigi Becali, care vor stârni reacții puternice. 

Sile Cămătaru a recunoscut că, în trecut, era considerat omul potrivit pentru rezolvarea conflictelor și protecției. Acesta spune că mulți profitau de numele său. În plus, afirmă faptul că e important să știi să te aperi singur, fără să fii nevoit să-i plătești pe alții pentru protecție. Emisiunea Dan Capatos Show poate fi urmărită integral AICI.

„E mare lucru să poți să fii bazat, te aperi singur, să nu fii nevoit să plătești pe alții. Mulți fac bani, dar nu pot să și-i apere. Numele ăsta a fost folosit foarte mult aiurea. Mulți spuneau că sunt cu mine și nici măcar nu îi cunoșteam. (…) Și vremurile sunt proaste și am înaintat în vârstă. Omul, când înaintează în vârstă, are mai multă minte. Îmi dau seama că am greșit și că unii m-au folosit. M-am băgat pentru mulți și am făcut ani de pușcărie. Unii nici măcar un pachet nu mi-au trimis. Mă gândesc acum dacă a meritat”, a spus Sile Cămătaru.

Sile Cămătaru: „Îi dădeam lui Becali fișicuri noi de bani”

Ba mai mult, au fost aduse în prim-plan nume cunoscute din lumea manelelor și afacerilor. Sile Cămătaru spune că multe persoane au profitat de influența sa.

„La vremea respectivă era o modă să fii prieten cu cei care domină. Mulți făceau gesturi doar pentru faimă. Pe Gigi Becali l-am cunoscut când era amic cu Boenică, cu Ursu Romeo care e prietenul meu. Cu Gigi am un trecut, dar ca să clarificăm problema cu banii. El avea persoane pe care le ținea lângă el și când pieredea la casino, îi pilota la noi după bani. Unul dintre ei era Paul Nedeluș care face parte și el din documentar. Îmi zicea: M-a trimis Gigi, are nevoie de 200.000 de mii, 300.000 de mii. El oricum oferea o dobândă foarte mică, 3%, dar îl ajutam din prietenie.

Când îi dădea înapoi, adică oamenii lui când îi aduceau, banii veneau mototoliți, rupți, unii dintre ei falși. Nu zic că îi dădea Gigi așa, poate îi schimba chiar Paul pe drum. Asta m-a făcut să mă detașez și să mă retrag din ajutorul prietenesc. Nu e unul dintre oamenii care au ținut aproape de mine. Nu mi-a dat în viața lui un pachet, nu m-a ajutat cu nimic. Eu l-am ajutat pe el cu tot ce am putut. Să nu uite ce am făcut, eu am făcut gesturi pentru el și Gigi îi făcea pachete în pușcărie lui Fane Spoitoru”, a povestit Sile Cămătaru.

Cartea lui Codin Maticiuc, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint, poate fi comandata de AICI.

