Laura Cosoi, înainte să nască: „O femeie însărcinată nu are nevoie să i se amintească permanent cum arată”

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 23:20
Laura Cosoi.
Laura Cosoi (44 de ani) n-a mai suportat și a pus punctul pe „i”! Actrița, care urmează să nască în vara acestui an, a transmis un mesaj dur pentru cei care obișnuiesc să comenteze felul în care arată o femeie însărcinată.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt pe ultima sută de metri până când își vor strânge fetița în brațe. Cele patru fiice ale cuplului își așteaptă surioara, iar actrița se pregătește pentru un nou capitol emoționant în familie. Chiar și într-un moment atât de frumos, actrița a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă.

Laura Cosoi a răbufnit

Sătulă, cel mai probabil, de remarcile pe care femeile însărcinate le aud la tot pasul, Laura Cosoi a vorbit fără perdea despre presiunea care vine din partea celor din jur. Actrița a atras atenția că unele comentarii, chiar și spuse în glumă, pot apăsa greu pe sufletul unei viitoare mămici.

Ce spune Laura Cosoi despre sarcină

„«Câte kg ai luat?» «Ce burtă mare ai.» «Arăți chiar bine pentru o gravidă.» «Cât mai ai? Pare că naști acum.»

Sunt fraze rostite aproape automat. Uneori în glumă, alteori cu tandrețe, alteori fără să ne gândim prea mult la ele. Dar există perioade în viața unei femei în care cuvintele nu mai trec atât de ușor pe lângă suflet. Iar sarcina este una dintre ele.

Pentru că, în lunile acestea, corpul nu doar se schimbă. Se reinventează. Învață să facă loc unei alte vieți. Se adaptează, obosește, crește, se transformă în fiecare zi. Și, odată cu el, se transformă și felul în care o femeie se vede pe sine.

De aceea, comentariile despre dimensiuni, kilograme sau cât de «mare» ori «mică» pare o burtă pot atinge mai mult decât intenționăm. În spatele unui zâmbet poate exista nesiguranță. Oboseală. Vulnerabilitate. Sau, pur și simplu, nevoia de a nu fi redusă la felul în care arată”, a explicat ea pe Instagram.

„Fiecare sarcină este diferită”

Actrița nu s-a oprit aici. Laura a spus că nu este normal ca trupul unei femei însărcinate să fie analizat și criticat la sânge. Aceasta consideră că o sarcină nu este un concurs și că femeile nu trebuie comparate, mai ales în mediul online.

„Poate că nu realizăm cât de des vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public. Ca și cum transformările lor ar putea fi evaluate, comparate sau comentate liber. Dar fiecare sarcină este diferită. Fiecare corp poartă viața în felul lui. Și niciunul nu ar trebui măsurat în remarci despre «prea mult» sau «prea puțin».

Poate că, uneori, cea mai mare formă de delicatețe este să alegem altceva decât observațiile despre aspect. Să întrebăm: «Cum te simți?» Să spunem: «Mă bucur pentru tine.» Sau, pur și simplu, să fim blânzi.

Pentru că o femeie însărcinată nu are nevoie să i se amintească permanent cum arată corpul ei. Trăiește deja, zi de zi, fiecare schimbare. Are nevoie, mai degrabă, să simtă că este privită cu respect, cu grijă și cu puțin mai multă empatie”, a conchis actrița.

