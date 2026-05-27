Andreea Marin, apariție de senzație în grădină. Vedeta a primit un val de complimente

Fosta prezentatoarea Andreea Marin a încins internetul cu ultimele imagini publicate din grădina casei sale! La 51 de ani, aceasta arată spectaculos și le-a dat clasă multor tinere cu ultima sa apariție din mediul online.

Îmbrăcată într-o ținută mulată care i-a pus silueta în valoare, „Zâna Surprizelor” și-a surprins fanii cu forma fizică impecabilă. Fosta prezentatoarea s-a fotografiat în mijlocul grădinii sale, locul de care este extrem de atașată și în care petrece mult timp.

Andreea Marin a încins internetul

Curtea Andreei Marin arată ca un adevărat colț de paradis, plin de flori, plante și copaci îngrijiți cu atenție chiar de ea.

De data aceasta însă, internauții nu și-au putut lua ochii de la apariția vedetei. „Zâna Surprizelor” a ales o ținută simplă, dar care i-a scos perfect în evidență silueta.

A purtat colanți negri mulați, un top scurt în aceeași nuanță și un cardigan alb legat în talie. Outfit-ul a fost completat de o șapcă neagră, perfectă pentru zilele însorite petrecute în grădină.

Mesaj emoționant pentru femei

Pe lângă fotografiile care au strâns rapid mii de aprecieri, Andreea Marin a transmis și un mesaj emoționant despre feminitate, naturalețe și acceptare de sine.

Ea a spus că femeile sunt frumoase și fără machiaj sau haine de filme și că ar trebui să se aprecieze mai mult. Aceasta le-a recomandat fanelor sale să fie blânde cu ele și să își accepte ridurile.

„Nu ai nevoie de niciun strop de machiaj ca să te simți Femeie. Nici de o vârstă anume. La 51, mă simt mai femeie decât oricând. Nu ai nevoie de haină fără cusur, de o bijuterie scumpă, de etichete cu nume sonore. Nu ai nevoie să fii perfectă ca să te simți perfectă pentru cei care te prețuiesc și sunt inima ta. Ai nevoie să fii blândă cu tine, să te împaci cu limitele tale și să știi să te bucuri de ceea ce ai realizat. Fii înțeleaptă – fiecare rid e un semn al zâmbetelor tale răspândite în timp. Ai nevoie să înveți să te iubești și pe tine, știind că dăruiești atâta iubire celor din jur”, a spus Andreea Marin.

