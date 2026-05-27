Alex Bodi și Ancuța și-au spus ADIO! Afaceristul a dezvăluit motivul separării: „Gelozia extremă ajunge să distrugă tot ce e frumos”

Relația dintre Alex Bodi și Anca nu a dus lipsă de tensiuni, de-a lungul timpului, iar multe dintre ele apăreau din motive cam banale. Afaceristul spune că diferențele de percepție și comunicarea defectuoasă duceau la conflictele dintre ei, mai ales că orgoliul a jucat de fiecare dată un rol important în ceea ce-i privește. Și, nici bine nu se împăcaresă, căci, s-au despărțit, din nou. CANCAN.RO are toate detaliile, dar și reacția exclusivă a afaceristului.

Dragoste cu năbădăi, asta descrie cel mai bine relația dintre Alex Bodi și Kim Anca. Cei doi au avut mereu o relație cu suișuri și coborâșuri și, s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. De data aceasta, au pus punct legăturii dintre ei chiar înainte de o vacanță în Țările Asiatice. Iată ce s-a întâmplat.

Alex Bodi și Anca Kim s-au despărțit, din nou!

Cu toate că Alex Bodi și Anca Kim își declarau public iubirea, după cea mai recentă împăcare, și păreau că traversează una dintre cele mai liniștite etape ale relației lor, lucrurile au luat, din nou, o întorsătură neașteptată. Cei doi nu mai firmează un cuplu, iar despărțirea s-a produs cu puțin timp înainte de a pleca într-o vacanță în Hong Kong și Macao. Planurile lor au fost date peste cap, însă afaceristul nu renunță la vacanța deja planificată, ci va merge singur, spun sursele noastre.

În urma informațiilor obținute, l-am contactat pe afaceristul din Mediaș pentru a afla ce s-a întâmplat între ei, mai ales că am remarcat că este plecat singur, la Sovata.

„Da, sunt plecat singur, pentru că în momentul de față sunt un bărbat singur și ea o femeie singură. Nu vreau să intru în detalii, doar ca uneori iubirea nu e suficientă pentru ca doi oameni maturi să funcționeze. Nu au fost greșeli din partea niciunuia dintre noi, doar ca gelozia extremă sau posesivitatea ajung să distrugă tot ce e frumos. Este o femeie extraordinară, o femeie cu foarte multe calități, pe care o să o respect mereu, mai ales pentru felul extraordinar cum s-a comportat cu fetele, cu familia mea și bineînțeles cu mine! Îmi pare rau ca am ajuns în acest punct, dar din păcate nu mai există liniștea de la început”, a spus el pentru CANCAN.RO.

În plus, Alex Bodi a ținut să transmită public și un mesaj cu subînțeles. „Mai bine să cauți tu șerpii decât să-i crești lângă tine”, a spus el. Oare să fii fost trădat Alex Bodi? Ce s-a întâmplat între ei, de fapt, și care a fost mărul discordiei, vom afla și vă vom dezvălui cât de curând.

