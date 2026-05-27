O mașină Renault din 1982 a ajuns să coste cât un apartament. Cât s-a plătit pentru ea

Un Renault 5 TL fabricat în 1982 a ajuns să fie vândut la licitație pentru 47.000 de euro, după ce a stat peste patru decenii într-un garaj din Franța. Autoturismul, cumpărat în urmă cu 44 de ani, a fost păstrat într-o stare aproape perfectă, iar un detaliu rar i-a multiplicat valoarea de peste șase ori.

Mașina a fost descoperită într-un garaj dintr-un sat din regiunea Saona și Loara, unde proprietara o lăsase imediat după achiziție. Vehiculul, un Renault 5 TL din 1982, fusese cumpărat nou de o femeie cunoscută drept „Madame M.”, care își investise toate economiile pentru a-și îndeplini visul de a avea un automobil personal. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

O mașină Renault din 1982 a ajuns să coste cât un apartament

În ziua în care urma să preia mașina, proprietara a picat proba practică pentru permisul auto. Deși ulterior a reușit să obțină permisul, teama de a conduce a făcut-o să nu scoată niciodată autoturismul pe șosea. Renault-ul a rămas în garaj cu numere provizorii, bateria deconectată și plăcuțele definitive încă sigilate în portbagaj.

Autoturismul avea doar 12 kilometri la bord, iar starea sa aproape intactă a surprins specialiștii. Garajul bine izolat a protejat caroseria de rugină, iar singurele urme ale trecerii timpului erau câteva pete de mucegai pe elementele din plastic din interior.

Modelul era personalizat într-o nuanță rară, Albastru Schist metalizat, un detaliu care i-a crescut semnificativ valoarea. La momentul achiziției, această opțiune ridicase prețul mașinii la aproximativ 40.000 de franci francezi, echivalentul a 6.000–7.000 de euro în prezent.

Cât s-a plătit pentru ea

Renault 5 TL păstra toate accesoriile originale: protecțiile de transport, manualele, documentele și plăcuțele nefolosite. Casa de licitații Aguttes On Wheels a scos vehiculul la vânzare la Paris, pe 15 martie 2026, estimând un preț între 5.000 și 10.000 de euro. Licitația a depășit însă orice așteptare, iar mașina a fost adjudecată pentru 47.000 de euro.

Renault 5 este considerat un model emblematic al industriei auto europene. Lansat în 1972, a redefinit segmentul mașinilor urbane, iar până în 1985 au fost produse peste cinci milioane de unități. Exemplarul descoperit în Franța, păstrat aproape ca nou, a devenit rapid o piesă de colecție extrem de dorită.

