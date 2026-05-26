Acasă » Știri » 375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic

375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic

De: David Ioan 26/05/2026 | 20:52
375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic
375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vacanțele de vară petrecute în Grecia, Spania sau Franța pot aduce surprize neplăcute pentru șoferii care se urcă la volan încălțați necorespunzător. Autoritățile din aceste țări sancționează dur conducerea în șlapi sau chiar desculț, considerând că acest tip de încălțăminte afectează controlul asupra vehiculului și crește riscul de accidente.

În Spania, poliția rutieră poate aplica amenzi de până la 200 de euro dacă apreciază că încălțămintea purtată de șofer pune în pericol siguranța rutieră. Șlapii sunt acceptați doar pe plajă, nu și la volan. În Grecia, sancțiunile pot ajunge la 100 de euro, iar în Franța amenda maximă poate urca până la 375 de euro pentru aceeași abatere.

375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic

În România, legislația nu interzice explicit condusul în șlapi, însă dacă un accident este provocat din cauza faptului că încălțămintea alunecă de pe pedală sau se blochează sub aceasta, șoferul poate fi sancționat pentru conducere imprudentă sau pentru nerespectarea obligației de a menține controlul asupra vehiculului.

Situația poate fi încadrată la „activități care distrag atenția sau perturbă capacitatea de a conduce”, ceea ce atrage amenzi considerabile. De aceea, este recomandat ca după plajă să existe în mașină o pereche de încălțăminte adecvată pentru condus.

Pilotul și specialistul în conducere defensivă Titi Aur avertizează asupra pericolelor reale generate de purtarea șlapilor la volan.

„Trebuie să purtăm, atunci când suntem la volan, încălțăminte normală, de preferat cu talpă relativ subțire, ca să simțim pedalele, în niciun caz papuci. Nu de alta, dar, dacă suntem numai în papuci, în șlapi de plajă, în cazul unei frânări de urgență și bruște, papucul poate să sară din picior și să se încurce în pedala de frână și să nu mai reușești să frânezi eficient. E mare pericol! Și nici cu piciorul gol nu e bine. Încălțămintea cu tocuri nu e interzisă, dar nu e comodă și nici recomandată”, a explicat acesta.

Poliția nu ține cont de nimic

Titi Aur atrage atenția și asupra consumului de alcool înainte de a conduce, subliniind că șoferii nu au nicio justificare dacă sunt depistați băuți în trafic.

„Nu există un răspuns exact, dacă e bine să te urci la volan sau nu după o petrecere. Contează și ce alcool ai băut, că una e să bei o bere, alta e s-o dai o noapte întreagă pe rachiu sau pe whisky. Dacă ești prins la volan, în trafic, sub influența alcoolului, tu, ca șofer, nu ai nicio scuză. Nu poți să îi spui polițistului: «Am băut o bere!», cu de-astea nu mai ține, ești responsabil când ești în trafic.”

El explică și că metabolizarea alcoolului diferă de la o persoană la alta, iar concentrația din sânge poate rămâne ridicată chiar și după 24 de ore.

„Cantitatea de alcool din sânge se încadrează, mai apoi, după analize, la diferite categorii, și ești sancționat ca atare. Depinde și de cât alcool ai consumat, de organism, căci variază de la o persoană la alta, metabolizarea se face diferit. După 10 ore poți să ai zero alcool în sânge, alții însă mai au și după 24 de ore de la un chef. E o problemă mai degrabă de natură medicală, în funcție de capacitatea organismului, de ficat, dar și de alte organe care fac parte din metabolizare. Mai grav e că poți face un accident grav și, în acest caz, dacă mai erai și băut, îți dăunează și mai mult, se înăspresc sancțiunile!”

CITEŞTE ŞI: Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii

Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mădălina Ghenea, surprinsă alături de un prezentator de la Antena 1 în Italia: „Abia aștept să vă povestesc detalii”
Știri
Mădălina Ghenea, surprinsă alături de un prezentator de la Antena 1 în Italia: „Abia aștept să vă povestesc…
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui...
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un ONG a depus plângere penală
Gandul.ro
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Digi 24
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un ONG a depus plângere penală
Gandul.ro
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un...
ULTIMA ORĂ
Mădălina Ghenea, surprinsă alături de un prezentator de la Antena 1 în Italia: „Abia aștept să ...
Mădălina Ghenea, surprinsă alături de un prezentator de la Antena 1 în Italia: „Abia aștept să vă povestesc detalii”
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul ...
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: “I-a dat un pumn și a sărit în apă”
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani
Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent
Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent
Filmul crimei din comuna Luna, unde o mamă a murit încercând să își apere fiica. Agresorul tinerei ...
Filmul crimei din comuna Luna, unde o mamă a murit încercând să își apere fiica. Agresorul tinerei de 18 ani era temut de toți
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Vezi toate știrile