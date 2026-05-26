375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic

Vacanțele de vară petrecute în Grecia, Spania sau Franța pot aduce surprize neplăcute pentru șoferii care se urcă la volan încălțați necorespunzător. Autoritățile din aceste țări sancționează dur conducerea în șlapi sau chiar desculț, considerând că acest tip de încălțăminte afectează controlul asupra vehiculului și crește riscul de accidente.

În Spania, poliția rutieră poate aplica amenzi de până la 200 de euro dacă apreciază că încălțămintea purtată de șofer pune în pericol siguranța rutieră. Șlapii sunt acceptați doar pe plajă, nu și la volan. În Grecia, sancțiunile pot ajunge la 100 de euro, iar în Franța amenda maximă poate urca până la 375 de euro pentru aceeași abatere.

375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic

În România, legislația nu interzice explicit condusul în șlapi, însă dacă un accident este provocat din cauza faptului că încălțămintea alunecă de pe pedală sau se blochează sub aceasta, șoferul poate fi sancționat pentru conducere imprudentă sau pentru nerespectarea obligației de a menține controlul asupra vehiculului.

Situația poate fi încadrată la „activități care distrag atenția sau perturbă capacitatea de a conduce”, ceea ce atrage amenzi considerabile. De aceea, este recomandat ca după plajă să existe în mașină o pereche de încălțăminte adecvată pentru condus.

Pilotul și specialistul în conducere defensivă Titi Aur avertizează asupra pericolelor reale generate de purtarea șlapilor la volan.

„Trebuie să purtăm, atunci când suntem la volan, încălțăminte normală, de preferat cu talpă relativ subțire, ca să simțim pedalele, în niciun caz papuci. Nu de alta, dar, dacă suntem numai în papuci, în șlapi de plajă, în cazul unei frânări de urgență și bruște, papucul poate să sară din picior și să se încurce în pedala de frână și să nu mai reușești să frânezi eficient. E mare pericol! Și nici cu piciorul gol nu e bine. Încălțămintea cu tocuri nu e interzisă, dar nu e comodă și nici recomandată”, a explicat acesta.

Poliția nu ține cont de nimic

Titi Aur atrage atenția și asupra consumului de alcool înainte de a conduce, subliniind că șoferii nu au nicio justificare dacă sunt depistați băuți în trafic.

„Nu există un răspuns exact, dacă e bine să te urci la volan sau nu după o petrecere. Contează și ce alcool ai băut, că una e să bei o bere, alta e s-o dai o noapte întreagă pe rachiu sau pe whisky. Dacă ești prins la volan, în trafic, sub influența alcoolului, tu, ca șofer, nu ai nicio scuză. Nu poți să îi spui polițistului: «Am băut o bere!», cu de-astea nu mai ține, ești responsabil când ești în trafic.”

El explică și că metabolizarea alcoolului diferă de la o persoană la alta, iar concentrația din sânge poate rămâne ridicată chiar și după 24 de ore.

„Cantitatea de alcool din sânge se încadrează, mai apoi, după analize, la diferite categorii, și ești sancționat ca atare. Depinde și de cât alcool ai consumat, de organism, căci variază de la o persoană la alta, metabolizarea se face diferit. După 10 ore poți să ai zero alcool în sânge, alții însă mai au și după 24 de ore de la un chef. E o problemă mai degrabă de natură medicală, în funcție de capacitatea organismului, de ficat, dar și de alte organe care fac parte din metabolizare. Mai grav e că poți face un accident grav și, în acest caz, dacă mai erai și băut, îți dăunează și mai mult, se înăspresc sancțiunile!”

