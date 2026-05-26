Filmul crimei din comuna Luna, unde o mamă a murit încercând să își apere fiica. Agresorul tinerei de 18 ani era temut de toți

De: Emanuela Cristescu 26/05/2026 | 21:19
O tragedie petrecută lângă Cluj a readus în discuție problema violenței domestice și a măsurilor insuficiente de protecție pentru victime.

O femeie a murit după ce a încercat să își apere fiicele de atacul violent al fostului iubit al uneia dintre ele. Cele două tinere au fost grav rănite.

Atacul a avut loc în comuna Luna, situată la aproximativ 50 de kilometri de Cluj-Napoca. Agresorul, un bărbat de 24 de ani, a mers la casa fostei iubite și a atacat-o cu un cuțit.

Tânăra, în vârstă de 18 ani, a fost prima lovită. În acel moment, mama și sora ei au intervenit pentru a o salva. Bărbatul le-a atacat și pe ele.

Cele două surori au suferit răni grave și au fost transportate la spital. Mama lor nu a mai putut fi salvată. Femeia a murit înainte ca medicii să ajungă la locul atacului. După crimă, agresorul a fugit de la fața locului.

Sursa foto Social media

Locuitorii din comună au povestit că bărbatul era cunoscut pentru comportamentul violent. Mulți oameni se temeau de el și știau că o amenința pe fosta iubită.

„Era copil agresiv. Pe faţa lui se vedea blând, dar numai el ştia ce face. A făcut aseară live şi se lăuda, lasă că vedem ce se întâmplă dimineaţă. Pe ea, aseară. Peste tot a ameninţat”, a spus un vecin.

Deși tânăra ceruse ajutor, măsurile luate împotriva agresorului nu au împiedicat tragedia. Judecătoria Luduș emisese un ordin de protecție pe numele bărbatului. Acesta avea obligația să stea la distanță de victimă și de locuința ei.

„Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș, la data de 14 mai, prin care avea obligația de a păstra o distanță minimă de 15 metri față de locuința victimei”, a declarat Iulian Timşa – IPJ Cluj.

Potrivit unor informații apărute în anchetă, agresorul purtase și o brățară electronică de monitorizare. Totuși, această măsură ar fi fost anulată la scurt timp după emitere. Decizia ridică acum multe întrebări despre modul în care autoritățile au evaluat pericolul.

Riscă o pedeapsă uriașă

Polițiștii l-au găsit pe suspect acasă, după atac. Vecinii au spus că bărbatul avea un comportament șocant și că nu părea să realizeze gravitatea faptelor sale. „El era acasă. Încă râdea. Zicea că nu s-a întâmplat nimic”, a declarat un vecin.

Cazul a provocat revoltă în spațiul public. Mulți oameni critică faptul că ordinele de protecție nu reușesc întotdeauna să apere victimele de agresori. Conducerea Poliției Române a anunțat că va verifica modul în care instituțiile responsabile au gestionat acest caz.

Agresorul este acum cercetat pentru omor și tentativă de omor. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă foarte mare cu închisoarea.

