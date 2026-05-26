Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent

Finala sezonului 17 Chefi la cuțite bate la ușă, iar lupta pentru trofeu și marele premiu devine mai tensionată ca niciodată. După luni întregi de scandaluri culinare, farfurii perfecte, amulete decisive și eliminări care au șocat publicul, cei mai puternici concurenți ai sezonului intră acum în confruntarea finală!

Marți seară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează ultima ediție a sezonului 17, iar fanii emisiunii sunt deja în febra marii finale. Competiția care a ținut milioane de români lipiți de televizoare ajunge la momentul adevărului, iar presiunea din bucătărie va exploda.

Cine va fi în finala Chefi la cuțite

Sezonul acesta a fost unul dintre cele mai dure din ultimii ani. Concurenții au trecut prin probe infernale, jurizări fără milă și battle-uri care au schimbat complet clasamentul de la o ediție la alta. Nimeni nu a fost în siguranță, iar fiecare greșeală putea însemna eliminarea.

Printre semifinaliștii care au reușit să reziste până aproape de finală se numără Alex Dodoaia, Marina Luca, Sabina Șopterean, Samuel Cernea, Andreea Nedelcu, Vladimir Andrei Popa, Pita Said, Radu Beleț, Alex Szabo și Ștefan Turian.

Un avantaj uriaș l-a avut echipa bej coordonată de Ștefan Popescu. Radu Beleț, Alex Szabo și Ștefan Turian au obținut calificarea directă după ultimul battle și au demonstrat că sunt printre cei mai puternici concurenți ai sezonului.

Alex Dodoaia este unul dintre marii favoriți ai publicului. Executive Senior Sous Chef în București și cu experiență în restaurante din Marea Britanie, concurentul a impresionat încă din primele ediții și a primit celebrul cuțit de aur din partea lui Richard Abou Zaki.

De cealaltă parte, Marina Luca a ridicat nivelul deserturilor la cote uriașe. Chef patiser și absolventă a Academiei Ducasse, concurenta a lucrat în restaurante cu stele Michelin și a pregătit deserturi inclusiv pentru Lionel Messi și Natalie Portman.

Sabina Șopterean și Samuel Cernea au fost și ei printre concurenții care au atras atenția prin calm, disciplină și creativitate. În timp ce Sabina a reușit să reziste în battle-uri extrem de tensionate, Samuel a impresionat constant prin plating și combinații surprinzătoare.

Nici Andreea Nedelcu și Vladimir Andrei Popa nu s-au lăsat mai prejos. Cei doi sunt considerați concurenți extrem de puternici, capabili să întoarcă orice verdict în ultimul moment.

Ce îi așteaptă pe concurenți în marea finală

În marea finală, tensiunea va fi uriașă! Finaliștii nu vor trebui doar să gătească perfect, ci și să își coordoneze echipele ca niște adevărați chefi de restaurant. De la alegerea ingredientelor până la organizarea timpului și plating-ul final, fiecare detaliu poate decide cine pleacă acasă cu trofeul și premiul pus la bătaie de Antena 1.

Surse din culisele emisiunii spun că ultima confruntare a sezonului va fi una dintre cele mai spectaculoase de până acum. Jurații vor analiza fiecare preparat la sânge, iar emoțiile vor atinge cote maxime în momentul verdictului final.

