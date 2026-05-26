S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați

De: David Ioan 26/05/2026 | 19:28
S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați. Foto: Facebook
Tânăra angajată a unui salon de înfrumusețare din Timișoara, Storiana Boghiu, s-a stins din viață în mod neașteptat, iar vestea a provocat un val de reacții în comunitate. Moartea ei subită a îndurerat atât apropiații, cât și clienții care o cunoșteau pentru profesionalism și discreție. Mulți au aflat cu greu despre dispariția ei, iar șocul continuă să fie puternic pentru cei care au lucrat alături de ea.

Colegii și prietenii Storianei au transmis numeroase mesaje de condoleanțe, descriind-o ca pe o persoană caldă, atentă și dedicată. În mediul online, reacțiile au fost numeroase, iar oamenii au rememorat momentele în care au interacționat cu ea. Potrivit informațiilor apărute, tânăra ar fi suferit un stop cardio-respirator, însă vestea a rămas greu de acceptat pentru cei care o cunoșteau.

Storiana Boghiu, originară din Dumbrăvița, lucra într-un salon de înfrumusețare din Timișoara, unde era apreciată pentru modul în care își trata clientele și pentru atmosfera plăcută pe care reușea să o creeze.

Moartea ei a lăsat un gol profund în rândul colectivului, care a transmis un mesaj emoționant în memoria ei:

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la colega noastră dragă. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletul nostru, ai fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om minunat, care a adus lumină, sprijin și omenie în jurul său”.

Apropiații au adăugat și alte cuvinte care au impresionat comunitatea:

„Îți mulțumim pentru tot ce ai lăsat în inimile noastre. Te vom păstra mereu în amintirea noastră și nu vom uita niciodată omul frumos care a fost. Astăzi, colectivul nostru este mai sărac fără tine. Vei rămâne mereu parte din echipa și din sufletele noastre. Te iubim, drum lin și odihnă veșnică. Condoleanțe familiei îndurerate!”.

Pe rețelele sociale, oamenii au reacționat cu mesaje precum „Nu îmi vine să cred”, „Prea devreme”, „Dumnezeu să o odihnească” sau „Era un om atât de bun”, semn că dispariția ei a atins profund comunitatea. Cei care au cunoscut-o spun că era calmă, discretă și apropiată de oameni, iar vestea pierderii ei rămâne greu de asimilat.

Începând de miercuri, 27 mai, de la ora 15:00, cei care doresc să își ia rămas-bun de la Storiana o pot face la Eden Funerare, pe Calea Torontalului din Timișoara, după cum au anunțat apropiații.

