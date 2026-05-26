Olga Verbițchi, de urgență la spital după intervenția chirurgicală! Ce a pățit câștigătoarea X Factor

De: David Ioan 26/05/2026 | 16:42
Olga Verbițchi a trecut prin două intervenții chirurgicale în aceeași zi, după ce medicii au descoperit o afecțiune serioasă care necesita tratament imediat. Artista a fost externată la scurt timp după prima operație, însă starea ei s a agravat rapid, fiind nevoită să revină de urgență la spital.

Cântăreața, cunoscută publicului larg după participarea la X Factor, a explicat că problemele au început la câteva ore după externare, când a observat pierderi de sânge. Situația a impus o nouă intervenție, realizată tot sub anestezie totală. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Olga a precizat că se confruntă de mult timp cu dificultăți legate de coagularea sângelui, aspect care a complicat recuperarea.

„Suntem iarăși acasă, sper ca de data asta să rămânem acasă. Am avut scurgeri de sânge și a trebuit să mergem de urgență la spital, unde mi-am dat seama că situația este puțin mai complicată și că trebuie să mai facă încă o intervenție. Iarăși am (n.r. a fost supusă anesteziei totale). Am fost cusută, multe lucruri s-au întâmplat pentru că eu am o problemă la sânge, o chestie de la om la om e diferită. E o chestie pe care o am dintotdeauna. Tot timpul la analizele generale de sânge mi se spune că am prea mult sânge, sângele meu se coagulează prea greu”, a povestit Olga Verbițchi pe Instagram.

Artista a subliniat că, dacă nu ar fi ajuns la timp la spital, situația ar fi putut avea consecințe grave. Medicii i-au explicat că pierderile de sânge puteau duce la complicații severe, inclusiv la un risc vital.

„Dacă nu ajungeam aseară la spital, pe noapte, era posibil să… Știi tu (…) În așa momente, ajung la o singură concluzie. Experiențele grele, dureroase, îți demonstrează, îți arată cine este prezent în viața ta și cine sunt oamenii cu care să mergi înainte și cu care să mănânci la aceeași masă”, a mai spus cântăreața.

După cele două intervenții, Olga a fost din nou externată și se recuperează acasă, unde speră ca evoluția să fie una stabilă. În urma acestor episoade, artista spune că a realizat cine sunt oamenii care îi sunt cu adevărat alături.

