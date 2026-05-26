Prințul Harry nu renunță. Noul plan prin care speră să se împace cu Regele Charles

Prințul Harry se pregătește să revină în Marea Britanie după ani întregi de scandaluri și tensiuni cu familia sa. Doar că fiul rebel al regelui Charles nu mai vrea să respecte regulile stricte ale Palatului Buckingham!

La mai bine de șase ani de la plecarea controversată din Familia Regală și mutarea în California alături de Meghan Markle, Harry pare hotărât să își refacă imaginea în țara natală.

Surse apropiate Palatului Buckingham au spus că ducele de Sussex a reluat discret legătura cu reprezentanții Casei Regale și încearcă să evite noi conflicte publice cu familia sa.

Ce plan are prințul Harry

Chiar dacă relațiile dintre Harry și restul Familiei Regale au fost extrem de tensionate în ultimii ani, apropiații Palatului au spus că situația dintre el și regele Charles începe să se mai calmeze.

În ultimele luni, cei doi au avut poziții similare pe mai multe teme importante, iar acest lucru nu a trecut deloc neobservat.

Mai mult, apariția recentă a lui Harry într-un mesaj public comun cu prințul William a alimentat imediat zvonurile despre o posibilă apropiere între cei doi frați. După ani întregi în care s-a vorbit despre certuri și relații reci, mulți se întreabă acum dacă în spatele ușilor închise lucrurile s-au schimbat.

Totuși, Harry nu vrea să revină la viața regală clasică. Potrivit surselor apropiate lui, ducele refuză complet stilul impus de monarhie și preferă să vorbească deschis despre problemele sale personale, sănătatea mintală și conflictele din interiorul Casei Regale.

Exact acest lucru îi deranjează pe mulți membri ai Palatului Buckingham. Dacă Familia Regală a funcționat zeci de ani după regula „niciodată să nu te plângi, niciodată să nu explici”, Harry face exact opusul și continuă să ofere declarații directe.

În culisele Palatului există și voci care cred că ducele de Sussex încearcă să își păstreze astfel influența și popularitatea internațională. Unii apropiați ai monarhiei sunt de părere că fiecare apariție publică a lui Harry este gândită pentru a menține brandul Sussex în centrul atenției.

O împăcare complicată

Pe lângă toate acestea, mai există un subiect sensibil care complică orice posibilă împăcare completă: securitatea familiei sale. Harry și Meghan Markle continuă disputa legată de protecția oficială în timpul vizitelor în Marea Britanie și susțin că nu își pot aduce copiii, Archie și Lilibet, fără măsuri speciale de siguranță.

În același timp, apropiații regelui Charles au spus că monarhul își dorește foarte mult să petreacă mai mult timp cu nepoții săi, pe care îi vede extrem de rar după mutarea cuplului în Statele Unite.

Prințul Harry ar urma să revină în Marea Britanie în luna iulie, în contextul pregătirilor pentru Invictus Games 2027. Deocamdată nu există informații oficiale despre o întâlnire cu regele Charles, însă zvonurile despre o posibilă împăcare devin tot mai puternice.

VEZI ȘI: Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”

Meghan Markle și Prințul Harry, în stare post-traumatică după imaginile cu Charles și Trump din timpul vizitei Regelui în SUA