Șezlongul costă doar 1 euro în această destinație de vacanță. Turiștii europeni aleg tot mai des această țară

De: Denisa Crăciun 26/05/2026 | 17:28
Țara în care un șezlong costă doar un euro Phu Quoc - Vietnam
Vara se apropie cu pași repezi, așadar și vacanța. Mulți oameni își doresc câteva zile de relaxare într-un loc de vis, însă majoritatea renunță la acest gând din cauza costurilor uriașe. Cu toate acestea, o influenceriță pasionată de călătorii prezintă o destinație în care luxul nu costă prea mult.

Vacanțele sunt la mare căutare în următoarea perioadă, mai ales că în doar câteva zile începe sezonul estival. Cele mai apreciate destinații de turiști în timpul verii sunt cele cu plaje și peisaje care-ți taie răsuflarea. Totuși, realitatea devine alta în momentul în care călătorii se uită la prețuri. Din acest motiv, o influenceriță pasionată de călătorit a demontat mitul conform căruia luxul se plătește cu bani mulți. Ea a descoperit o locație inedită, în care șezlongul costă doar un euro, iar cazările sunt accesibile oricărui buzunar.

Șezlongul costă doar 1 euro în Vietnam

Thailanda a devenit unul dintre cele mai populare locuri din lume. Turiștii au luat cu asalt țara exotică, iar din acest motiv totul a devenit mai scump în ultimii ani. Cu toate acestea, luxul pe care îl oferă Thailanda poate fi descoperit în Vietnam. Tot mai mulți călători ajung aici și sunt uimiți de prețurile mici. Prin aceeași experiență a trecut și o influenceriță. Aceasta a cutreierat lumea și a ajuns în țara din Asia de Sud-Est.

Dara Milović a postat un videoclip care a devenit rapid viral cu plajele superbe pe care le oferă Vietnamul. Aici, un șezlong poate fi închiriat cu doar un euro. Cafeaua costă exact la fel, în timp ce preparatele de tip street food costă chiar mai puțin. De asemenea, fructele exotice au un preț de 80 de cenți, înghețata care nu poate să lipsească costă doar 30 de cenți, iar transportul în comun este foarte accesibil.

Prețuri cazare Vietnam

Pe lângă toate cele menționate mai sus, și cazările au un cost redus. De exemplu, o noapte într-un resort de lux cu mic dejun inclus costă în jur de 40 de euro de persoană. Tot mai mulți turiști sunt atrași de această destinație, mai ales datorită peisajelor, plajelor și gastronomiei locale. În plus, un avantaj extraordinar este atmosfera liniștită.

