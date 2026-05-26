Metoda incredibilă prin care membrii clanului Cămătaru dădeau lovitura în magazinele de lux. Nuțu Cămătaru: „Prindeai 3-4 kilograme de bijuterii”

Numele lui Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și al fratelui său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, au fost asociate cu numeroase infracționalități petrecute și înainte și după perioada comunistă. Serialului „Cămătarii” a fost lansat pe VOYO și PRO TV și promite să prezinte familia Balint exact așa cum nu a mai fost văzută niciodată, fără menajamente și fără povești cosmetizate. Povestea lor a devenit reper pentru înțelegerea unei epoci, a unor mecanisme sociale și a modului în care s-au intersectat, de-a lungul timpului, lumea interlopă și sistemul de justiție.

Serialul „Cămătarii” își propune să aducă în prim-plan povestea constroversatei familii Balint, fără filtre și fără cosmetizări. Producția promite imagini de arhivă, mărturii directe de la membrii clanului și detalii despre ascensiunea lor într-o lume pe care puțini dintre noi o cunosc, devenind astfel o radiografie a unei perioade marcante din România post-comunistă.

Metodele folosite de cei din clanul Cămătaru pentru a da tunuri de milioane de dolari

După anii ’90, odată cu deschiderea granițelor, membrii familiei Cămătaru au plecat din România și s-au îndreptat către țările din Occident, unde au început să dezvolte rapid activități infracționale. Profitând de lipsa de experiență a autorităților vestice în combaterea grupărilor venite din Europa de Est, aceștia au construit rețele internaționale bazate pe jafuri, furturi și recuperări violente. Poliția slab pregătită, victimele naive și experiențele celor din clanul Cămătaru le-a permis să se adapteze rapid și să câștige sume uriașe în timp record. Nuțu Cămătaru a povestit un episod în care a obținut 2 milioane de dolari într-un timp foarte scurt.

Nuțu Cămătaru: Ori intrai peste ei ziua, când să pună Closed pe ușă, intrat la 00.00 fără un minut, fără 2 minute, suceai aia, scoteai pistoalele și aia e. A doua, cumpărai o mașină de 2000 de mărci, de 15 sute și ei ziua, bijuteriile le țineau în vitrinele mari. Dădeai cu mașina în geamul de vitrină, iar atunci când cădea grilajul, cădea pe botul de la mașină și tu luai toate bijuteriile din vitrină. Îți dai seama, prindeai 3-4 kilograme de bijuterii, până venea poliția, plecai. Le adunai, rămânea mașina, erau atâtea parcuri de mașini, de la albanezi, de la sârbi, îți dădea cartea, o dădeai încolo.

Mihai Pitulescu, colonel în rezervă, fost șef direcția de Investigații Criminale IGPR: Prejudiciul creat la o singură spargere era între unul și trei milioane de dolari

Nuțu Cămătaru: Nu mai avea când să te ghicească.Mi-a venit partea atunci mie vreo 2 milioane si ceva de dolari.

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru", volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint.

