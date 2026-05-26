Acasă » Știri » Atenție, români! Cel mai aglomerat aeroport din lume se va închide pentru totdeauna

Atenție, români! Cel mai aglomerat aeroport din lume se va închide pentru totdeauna

De: Denisa Crăciun 26/05/2026 | 18:23
Atenție, români! Cel mai aglomerat aeroport din lume se va închide pentru totdeauna
Cel mai mare aeroport din lume se închide/Foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un aeroport faimos, cel mai aglomerat din lume, se va închide pentru totdeauna. În fiecare an, zeci de milioane de turiști călătoreau de aici spre alte colțuri ale lumii. Operațiunile se vor efectua pe alt aeroport.

O veste neașteptată pentru călători: unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume urmează să se închidă definitiv. Acesta a fost deschis în anii ’60, iar acum zecile de milioane de turiști care aterizau sau zburau de pe acest aeroport sunt nevoiți să găsească alternative. Măsura ar urma să intre în vigoare în anul 2035, dar oficialii investesc într-un aeroport nou, modern, care promite să fie mult mai mare.

Aeroportul Internațional Dubai (DXB) se va închide

Turiștii români trebuie să știe că, începând cu anul 2035, cel mai aglomerat aeroport din lume – Aeroportul Internațional Dubai (DXB) – își închide porțile pentru totdeauna. Anunțul a fost făcut de curând de către oficiali, însă lucrurile nu rămân așa. Autoritățile anunță că operațiunile vor fi efectuate din acel an pe Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC).

În prezent, pentru Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) se face o investiție de peste 30 de miliarde de euro și promite să fie cel mai mare hub aerian din lume. Toate companiile din Dubai își vor muta activitatea pe noul aeroport. În plus, după finalizarea proiectului, va avea o capacitate de până la 260 de milioane de pasageri. Extinderea aeroportului își propune să includă cinci piste paralele și până la 400 de porți de aterizare pentru avioane. De asemenea, dezvoltatorul își dorește ca, în urma investiției, să ducă pasagerii în toate colțurile lumii în cel mai confortabil mod.

„O nouă eră de sisteme aeroportuare inteligente și facilități centrate pe pasageri, care să ducă călătorii către destinații din întreaga lume în cel mai impresionant și confortabil mod posibil”, spune Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), dezvoltatorul de infrastructură pentru sectorul aviatic din Dubai.

De ce se închide aeroportul

Principalul motiv pentru care cel mai mare aeroport din lume se va închide este că nu se justifică din punct de vedere economic existența a două aeroporturi în aceeași zonă. Totodată, cel de acum este situat între două autostrăzi esențiale care nu permit extinderea spațiului.

VEZI ȘI: Ce trebuie să iei cu tine în avion. O stewardesă dezvăluie trucurile care te ajută să ai un zbor relaxant

O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”
Știri
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan…
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Digi 24
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR...
ULTIMA ORĂ
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent
Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent
Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară ...
Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR
Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am ...
Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am împlinit 18 ani în închisoare”
Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ ...
Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”
Vezi toate știrile