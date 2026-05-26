Atenție, români! Cel mai aglomerat aeroport din lume se va închide pentru totdeauna

Un aeroport faimos, cel mai aglomerat din lume, se va închide pentru totdeauna. În fiecare an, zeci de milioane de turiști călătoreau de aici spre alte colțuri ale lumii. Operațiunile se vor efectua pe alt aeroport.

O veste neașteptată pentru călători: unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume urmează să se închidă definitiv. Acesta a fost deschis în anii ’60, iar acum zecile de milioane de turiști care aterizau sau zburau de pe acest aeroport sunt nevoiți să găsească alternative. Măsura ar urma să intre în vigoare în anul 2035, dar oficialii investesc într-un aeroport nou, modern, care promite să fie mult mai mare.

Aeroportul Internațional Dubai (DXB) se va închide

Turiștii români trebuie să știe că, începând cu anul 2035, cel mai aglomerat aeroport din lume – Aeroportul Internațional Dubai (DXB) – își închide porțile pentru totdeauna. Anunțul a fost făcut de curând de către oficiali, însă lucrurile nu rămân așa. Autoritățile anunță că operațiunile vor fi efectuate din acel an pe Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC).

În prezent, pentru Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) se face o investiție de peste 30 de miliarde de euro și promite să fie cel mai mare hub aerian din lume. Toate companiile din Dubai își vor muta activitatea pe noul aeroport. În plus, după finalizarea proiectului, va avea o capacitate de până la 260 de milioane de pasageri. Extinderea aeroportului își propune să includă cinci piste paralele și până la 400 de porți de aterizare pentru avioane. De asemenea, dezvoltatorul își dorește ca, în urma investiției, să ducă pasagerii în toate colțurile lumii în cel mai confortabil mod.

„O nouă eră de sisteme aeroportuare inteligente și facilități centrate pe pasageri, care să ducă călătorii către destinații din întreaga lume în cel mai impresionant și confortabil mod posibil”, spune Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), dezvoltatorul de infrastructură pentru sectorul aviatic din Dubai.

De ce se închide aeroportul

Principalul motiv pentru care cel mai mare aeroport din lume se va închide este că nu se justifică din punct de vedere economic existența a două aeroporturi în aceeași zonă. Totodată, cel de acum este situat între două autostrăzi esențiale care nu permit extinderea spațiului.

