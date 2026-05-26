Cum s-a format clanul Cămătarilor și ce rol avea fiecare membru al familiei? Nuțu, relație specială cu mama lui

De: Elisa Tîrgovățu 26/05/2026 | 08:48
Nuțu Cămătaru a fost invitat în platoul emisiunii „Procesul Cămătarilor”, de la Dan Capatos Show, unde a discutat atât despre noua producție lansată pe 25 mai pe VOYO, cât și despre viața sa de familie. Acesta a trecut în revistă și o serie de episoade din trecut, în special momente personale importante care l-au marcat, dar care nu i-au schimbat caracterul într-un sens negativ.

Considerat drept un strateg, Ion Balint, cunoscut ca Nuțu Cămătaru, a mărturisit că, în viață, a fost nevoit să se apere de unul singur. Mai mult decât atât, el a dezvăluit că rareori i s-a făcut dreptate, însă de cele mai multe ori a trecut situațiile printr-un filtru, iar mai apoi a acționat.

Nuțu Cămătaru a gândit și apoi a acționat

În cadrul discuției cu Dan Capatos, el a precizat că, deși provine dintr-o familie numeroasă, nu a avut verișori de vârstă apropiată și a trebuit să se descurce indiferent de situație. Ion Balint a declarat că după o serie de „haiducii” pe care le-a făcut, a apărut Sile, fapt care i-a schimbat traiectoria. Ulterior, nimeni nu a mai încercat să își testeze forțele cu ei.

„Trebuie să și gândești când faci. Sile, mai venea și spunea Ioane, uite ce am pățit, uite asta”, a susținut Nuțu Cămătaru.

Totodată, el a vorbit și despre relația pe care o are cu familia. Nuțu Cămătaru a explicat că mama sa l-a sfătuit mereu să meargă la poliție și să își declare faptele. Momentele prin care a trecut l-au schimbat, însă în sensul bun al cuvântului, pentru că și-a dorit mereu să fie omul dreptății. Tocmai de aceea, la fiecare judecată la care a participat, el a încercat să facă dreptate.

„Mama ne-a învățat. Mergi la miliție, spui da de la început, ori nu toată viața. Am crescut, cum am mai spus… Dreptate nu prea mi s-a făcut în viața. Da, am participat la multe judecăți, am făcut mai dreptate decât dreptatea”, a mai adăugat el.

Mama lui Nuțu Cămătaru, în grija fiului ei

În același timp, la cei 87 de ani, mama lui Nuțu se declară o femeie mândră de fiii săi, întrucât, în ciuda problemelor pe care le-au întâmpinat, au rămas aceiași oameni.

„E mândră de noi că, după câte am întâmpinat în viață și în astea, suntem aceiași. Nu ne-am schimbat… Nici nu mergem înfoiați pe stradă”, a punctat Nuțu Cămătaru.

El a mai adăugat că în, acest moment, este nevoit să aibă grijă de mama sa. Mai mult decât atât, îi asigură toate bunurile, fără să îi lipsească ceva.

Referitor la serialul „Cămătarii”, care tocmai s-a lansat, acesta promite să aducă în prim-plan povești, mărturii și imagini dintr-o lume mai puțin cunoscută publicului larg. Poate fi văzut în fiecare luni, la 23:30, pe Pro TV și, în avans, pe VOYO. Emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”, este disponibilă pe YOUTUBE CANCAN.RO.

