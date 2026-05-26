Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze

Un accident rutier în care au fost implicați turiști români și ruși a avut loc în stațiunea Belek, din provincia Antalya, Turcia. Două microbuze turistice s-au ciocnit violent, iar în urma impactului 13 persoane au fost rănite.

Potrivit primelor informații, printre victime se află și șase cetățeni români. Toate persoanele rănite au fost transportate de urgență la spitalele din zonă pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

Incidentul s-a produs în jurul orei 05:00 dimineața, pe 25 mai, pe strada Turism din cartierul Belek-Kadriye, în districtul Serik din provincia Antalya, într-un interval orar în care traficul de transferuri turistice este intens, potrivit presei din Turcia.

Conform informațiilor publicate de presa locală din Turcia, accidentul s-a produs după ce un microbuz turistic care circula pe ruta Belek–Kadriye s-a ciocnit frontal cu un alt microbuz care venea din sens opus.

În urma impactului, 13 persoane aflate în cele două vehicule au fost rănite. Printre victime se numără șase cetățeni români și șapte turiști ruși. Toți au fost transportați la unități medicale din zonă pentru îngrijiri de specialitate.

Autoritățile locale nu au făcut publice, până în acest moment, identitățile persoanelor implicate în accident. Ancheta se află în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii coliziunii.

Imediat după producerea accidentului, mai mulți localnici au sunat la serviciile de urgență, alertând autoritățile. La scurt timp, la fața locului au fost mobilizate echipaje medicale, ambulanțe și forțe de poliție.

Salvatorii au intervenit pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru preluarea răniților, în timp ce zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță și pentru a facilita cercetările.

Accident într-una dintre cele mai frecventate stațiuni turistice din Turcia

Stațiunea Belek, din Antalya, este una dintre cele mai populare destinații de vacanță, în special în rândul turiștilor români, mai ales în sezonul estival. Zona este recunoscută pentru resorturile all inclusive, plajele întinse și infrastructura turistică bine dezvoltată.

În urma accidentului în care au fost implicate două microbuze turistice, autoritățile din Turcia au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii coliziunii. Până în acest moment, nu a fost comunicată oficial o cauză a incidentului.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar poliția încearcă să reconstituie dinamica accidentului pentru a determina factorii care au dus la producerea acestuia.

