Cine aduce mai mulți bani în casă? Gabriela Cristea a lămurit zvonurile despre Tavi Clonda

De-a lungul timpului, cuplul format din Gabriela Cristea și Tavi Clonda a fost intens analizat și uneori criticat. Cel mai „fierbinte” subiect legat de relația celor doi a fost mereu legat de cine câștigă mai bine și aduce mai mulți bani în casă. Ei bine, acum, cei doi au vorbit despre acest aspect și au lămurit pe toată lumea.

Tavi Clonda a fost adesea criticat pentru faptul că ar câștiga mai puțini bani ca soția lui, însă se pare că realitatea este puțin diferită. Recent, Gabriela Cristea a vorbit despre acest subiect și i-a luat apărarea soțului. Aceasta spune că în familia lor nu au contat niciodată banii și nici nu s-a ținut cont cine aduce mai mulți sau mai puțini.

Mai mult, Gabriela Cristea a mai punctat faptul că de-a lungul timpului veniturile lor au fost similare. Au existat, evident, perioade în care unul dintre ei câștiga mai mult, însă de cele mai multe ori situația a fost echilibrată.

„Păi situația este foarte simplă. Veniturile lui Tavi sunt cam pe acolo cu veniturile mele. Nu înseamnă că, dacă nu se vede ce face Tavi, nu muncește. El produce aproape la fel de mulți bani ca mine și a avut și momente când a produs mai mulți bani decât mine. Dar la noi nu s-a pus în discuție asta, pentru că noi toate lucrurile le facem în comun, toate cheltuielile le avem la comun și pe noi nu ne-a afectat, noi știm foarte bine cine suntem, cum suntem și atunci nu ne mai afectează asta”, a declarat Gabriela Cristea, potrivit viva.ro.

„Numai eu am lucrat”

La rândul său, Tavi Clonda a ținut să precizeze că în familia lor mereu a existat un echilibru iar partenerii s-au înțeles și susținut reciproc. De asemenea, acesta a mai precizat că au existat perioade în care doar el a muncit și a adus bani în casă, dar și perioade când reciproca a fost valabilă.

„Apropo de venituri, eu sunt de părere că echipa contează. (…) Iar partea cu veniturile… Uneori câștig eu. De exemplu, în pandemie numai eu am lucrat, am fost la Te cunosc de undeva și numai eu am câștigat bani o perioadă bună, în 2020. Apoi, am rămas acasă cu copiii și a câștigat ea. Cântări sunt o perioadă, alteori nu sunt – iarna mai puține, vara mai multe Mă rog, bani vin din cântări sau din drepturi de autor, nimeni nu stă să contorizeze cine câștigă mai mult sau mai puțin într-o lună sau în alta. Important e că nici ea fără mine nu ar fi reușit să construiască toate lucrurile pe care le-am construit împreună și, evident, nici eu fără ea”, a spus și Tavi Clonda.

