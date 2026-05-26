Cât va câștiga un profesor debutant după noua salarizare. Schimbări importante în educație

De: Denisa Crăciun 26/05/2026 | 10:34
Ce salariu va avea un profesor debutant/ FOTO: Pixabay
Ministrul Muncii vine cu noi vești legate de salariile profesorilor debutanți. Acesta a pus în dezbatere publică proiectul noii legi a salarizării, iar printre subiectele discutate se numără schimbările importante din domeniul educației.

Proiectul noii legi a salarizării este în plină dezbatere. Ministrul Muncii spune că vor fi schimbări uriașe, astfel că profesorii debutanți vor avea un alt salariu față de anii precedenți. Pe de altă parte, chiar dacă teoretic primesc lunar mai mult, anumite sporuri și indemnizații ar urma să dispară. Noua lege va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2027, asta dacă va fi adoptată.

Cât va câștiga un profesor debutant din 2027

Încă din anul 2023, profesorii sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Până în acest moment, veniturile nu au crescut, însă din data de 1 ianuarie 2027, lucrurile s-ar putea schimba radical. În această perioadă, Ministrul Muncii pregătește proiectul noii legi a salarizării, iar asta presupune o majorare a salariilor profesorilor debutanți. Concret, un cadru didactic la început de drum ar urma să aibă un salariu brut de 7.544 de lei, iar cel net ar fi de 4.400 de lei, adică mai mult cu 700 de lei față de cel actual. De anul următor, valoarea de referință va fi de 4.100 de lei, iar salariile vor fi calculate prin înmulțirea acestei valori cu coeficientul fiecărei funcții. Profesorii debutanți au un coeficient de 1,84. Astfel, ajungem la suma menționată mai sus.

Cu toate acestea, chiar dacă veniturile vor fi mărite, vestea mai puțin plăcută este că Ministrul Muncii anunță anularea anumitor sporuri și indemnizații. Printre ele se numără sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10%; indemnizația de hrană; sporul pentru titlul științific de doctor. Unele vor fi incluse în coeficienții de salarizare, iar altele vor dispărea complet. Potrivit ministerului, reducerea este de aproape 57%; sporurile și primele nu vor putea depăși 20% din salariul de bază, iar sistemul salarial va funcționa pe un raport de 1 la 8 între salariul minim și cel maxim.

Ce alte salarii sunt prevăzute pentru profesorii debutanți

De asemenea, proiectul demarat de oficiali spune că există și alte niveluri de salarizare pentru funcțiile de debut în învățământ. Ele sunt clasificate astfel:

-profesor debutant cu studii superioare de scurtă durată – 7.393 lei brut;
-institutor debutant cu studii superioare de lungă durată – 7.393 lei brut;
-educator-puericultor debutant – 7.319 lei brut;
-învățător sau educatoare cu studii liceale – 7.246 lei brut.

