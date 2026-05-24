Acasă » Știri » Legea salarizării vine cu vești crunte pentru români. Anunțul făcut de vicepremier

Legea salarizării vine cu vești crunte pentru români. Anunțul făcut de vicepremier

De: Emanuela Cristescu 24/05/2026 | 17:56
Legea salarizării vine cu vești crunte pentru români. Anunțul făcut de vicepremier
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Legea salarizării pregătită de Guvern vine cu vești proaste pentru mulți români. Oficialii spun că nu mai sunt bani pentru creșteri și sporuri ca până acum, iar sistemul de la stat urmează să fie schimbat.

Vicepremierul Tánczos Barna a transmis un mesaj tranșant pentru bugetari, pe fondul discuțiilor despre noua lege a salarizării: statul nu își mai permite majorări salariale și sporuri fără limită.

Legea salarizării vine cu vești crunte pentru români

Oficialul a explicat că România va continua aceeași direcție economică, indiferent de schimbările politice, iar prioritatea rămâne reducerea deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, mesajul este clar: mai puține cheltuieli și mai mult control asupra banilor publici.

„Trebuie o abordare responsabilă în ceea ce privește cheltuielile publice”, a spus vicepremierul, sugerând că perioada creșterilor rapide de salarii la stat trebuie temperată.

În paralel, Guvernul lucrează la o nouă lege a salarizării pentru sectorul public, care ar urma să rescrie regulile de plată pentru bugetari.

Tánczos Barna
Tánczos Barna

Direcția generală a reformei este una de reducere a costurilor: mai puține sporuri, reguli mai stricte și o limitare a diferențelor dintre salariile din sistemul public și cele din mediul privat.

Executivul susține că actualul sistem a devenit dezechilibrat și greu de susținut, în condițiile în care cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut semnificativ în ultimii ani.

Ce vrea să schimbe Guvernul

Noua lege a salarizării are ca obiectiv principal simplificarea și uniformizarea grilelor de salarizare din sectorul public.

Printre măsurile discutate se află:
– limitarea sporurilor totale acordate angajaților din sistemul public
– eliminarea unor beneficii considerate nejustificate
– corelarea mai strictă a salariilor cu funcția și performanța
– reducerea diferențelor mari dintre diverse categorii de bugetari

Autoritățile au spus că scopul este crearea unui sistem mai „așezat”, în care veniturile sunt predictibile și sustenabile.

Noua lege a salarizării este considerată una dintre cele mai importante și sensibile reforme ale următorilor ani. Ea va influența direct veniturile a peste un milion de angajați din sectorul public.

În același timp, reforma este și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene, ceea ce pune presiune pe adoptarea rapidă a proiectului. Dacă va fi implementată în forma actuală, schimbările ar putea marca o nouă etapă pentru sistemul bugetar, cu accent pe controlul cheltuielilor și limitarea sporurilor.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni

Jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu. Ce spun despre banii pe care îi primesc lunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jaguarul s-a întors la iubită, după ce a ”comis-o” la Insula iubirii. Bruneta l-a iertat
Știri
Jaguarul s-a întors la iubită, după ce a ”comis-o” la Insula iubirii. Bruneta l-a iertat
Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ”Nu sunt actori”
Știri
Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ”Nu…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe femeile „prădătoare” din jurul președintelui
Adevarul
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă....
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te...
ULTIMA ORĂ
Jaguarul s-a întors la iubită, după ce a ”comis-o” la Insula iubirii. Bruneta l-a iertat
Jaguarul s-a întors la iubită, după ce a ”comis-o” la Insula iubirii. Bruneta l-a iertat
Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ...
Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ”Nu sunt actori”
Cum arată livingul Andreei Marin? ”Lenea e cucoană mare”
Cum arată livingul Andreei Marin? ”Lenea e cucoană mare”
Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru fiica sa, Andreea: „Sunt tare mândru de tine”
Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru fiica sa, Andreea: „Sunt tare mândru de tine”
Călin Donca intervine în scandalul Pescobar! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu restaurantul din Londra
Călin Donca intervine în scandalul Pescobar! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu restaurantul din Londra
BANC | De ce este stomacul mai inteligent decât creierul
BANC | De ce este stomacul mai inteligent decât creierul
Vezi toate știrile