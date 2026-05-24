Legea salarizării vine cu vești crunte pentru români. Anunțul făcut de vicepremier

Legea salarizării pregătită de Guvern vine cu vești proaste pentru mulți români. Oficialii spun că nu mai sunt bani pentru creșteri și sporuri ca până acum, iar sistemul de la stat urmează să fie schimbat.

Vicepremierul Tánczos Barna a transmis un mesaj tranșant pentru bugetari, pe fondul discuțiilor despre noua lege a salarizării: statul nu își mai permite majorări salariale și sporuri fără limită.

Oficialul a explicat că România va continua aceeași direcție economică, indiferent de schimbările politice, iar prioritatea rămâne reducerea deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, mesajul este clar: mai puține cheltuieli și mai mult control asupra banilor publici.

„Trebuie o abordare responsabilă în ceea ce privește cheltuielile publice”, a spus vicepremierul, sugerând că perioada creșterilor rapide de salarii la stat trebuie temperată.

În paralel, Guvernul lucrează la o nouă lege a salarizării pentru sectorul public, care ar urma să rescrie regulile de plată pentru bugetari.

Direcția generală a reformei este una de reducere a costurilor: mai puține sporuri, reguli mai stricte și o limitare a diferențelor dintre salariile din sistemul public și cele din mediul privat.

Executivul susține că actualul sistem a devenit dezechilibrat și greu de susținut, în condițiile în care cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut semnificativ în ultimii ani.

Ce vrea să schimbe Guvernul

Noua lege a salarizării are ca obiectiv principal simplificarea și uniformizarea grilelor de salarizare din sectorul public.

Printre măsurile discutate se află:

– limitarea sporurilor totale acordate angajaților din sistemul public

– eliminarea unor beneficii considerate nejustificate

– corelarea mai strictă a salariilor cu funcția și performanța

– reducerea diferențelor mari dintre diverse categorii de bugetari

Autoritățile au spus că scopul este crearea unui sistem mai „așezat”, în care veniturile sunt predictibile și sustenabile.

Noua lege a salarizării este considerată una dintre cele mai importante și sensibile reforme ale următorilor ani. Ea va influența direct veniturile a peste un milion de angajați din sectorul public.

În același timp, reforma este și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene, ceea ce pune presiune pe adoptarea rapidă a proiectului. Dacă va fi implementată în forma actuală, schimbările ar putea marca o nouă etapă pentru sistemul bugetar, cu accent pe controlul cheltuielilor și limitarea sporurilor.

