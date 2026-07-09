Acasă » Știri » Un copil de 8 ani și un singur obiectiv: Formula 1. Povestea lui Dragoș Ciuleanu la „Podcast cu Prioritate” #106 by ProMotor

Un copil de 8 ani și un singur obiectiv: Formula 1. Povestea lui Dragoș Ciuleanu la „Podcast cu Prioritate” #106 by ProMotor

De: Redacția CANCAN 09/07/2026 | 14:48
Un copil de 8 ani și un singur obiectiv: Formula 1. Povestea lui Dragoș Ciuleanu la „Podcast cu Prioritate” #106 by ProMotor
Un copil de 8 ani și un singur obiectiv: Formula 1. Povestea lui Dragoș Ciuleanu la „Podcast cu Prioritate” #106 by ProMotor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

ProMotor aduce în fața publicului o poveste despre începuturile performanței în motorsport. Luni, 13 iulie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România va fi difuzat episodul cu numărul 106 al seriei „Podcast cu Prioritate”, moderat de Marius Vișan și avându-i ca invitați pe Dragoș și Tudor Ciuleanu.

Episodul este susținut de Sanador și Allianz-Țiriac și propune o discuție despre sacrificiile, emoțiile și provocările din spatele unui copil care concurează în karting la nivel competițional, dar și despre rolul familiei într-un sport în care dezvoltarea pilotului începe încă de la vârste foarte mici.

De la primele tururi la visul Formula 1

La doar opt ani, Dragoș Ciuleanu este considerat unul dintre cei mai promițători piloți români din karting, fiind vicecampion al României în categoria Micro ROK și concurând pentru echipa 7Motorsport. Parcursul său include rezultate importante atât în Campionatul Național de Karting, cât și în competițiile ROK Cup România, acolo unde s-a remarcat prin constanță și viteză încă de la primele sezoane competiționale.

Alături de tatăl său, Tudor Ciuleanu, Dragoș va vorbi despre modul în care pasiunea pentru motorsport s-a transformat într-un obiectiv pe termen lung și despre drumul pe care trebuie să îl parcurgă un copil care visează să ajungă într-o zi pe grila Formulei 1.

Viața din spatele unui viitor pilot

Discuția abordează și realitatea mai puțin vizibilă a kartingului: investițiile necesare, programul de antrenamente, presiunea competițiilor și echilibrul dintre școală, copilărie și performanță sportivă.

Totodată, Tudor Ciuleanu oferă perspectiva unui părinte implicat direct în dezvoltarea unui tânăr pilot și explică modul în care familia gestionează atât momentele dificile, cât și succesul obținut pe circuit.

Episodul 106 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor va fi disponibil începând de luni, 13 iulie, pe canalul de YouTube ProMotor România și pe platformele sociale ale publicației, într-o ediție dedicată noii generații de piloți români și drumului lung dintre primul kart și visul numit Formula 1.

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 2 zodii care își schimbă destinul azi, 9 iulie 2026. Vestea pe care o așteptau devine realitate!
Știri
Cele 2 zodii care își schimbă destinul azi, 9 iulie 2026. Vestea pe care o așteptau devine realitate!
Afacerea în care Gabi Mureșan a investit jumătate de milion de euro. A fost proiectul lui de suflet!
Știri
Afacerea în care Gabi Mureșan a investit jumătate de milion de euro. A fost proiectul lui de suflet!
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris de două ori „colegii noștrii” într-o postare pe Facebook. Textul a fost corectat abia după ce Gândul a semnalat greșeala, la 11 ore de la postare
Gandul.ro
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris...
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Prosport.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi lideri
Adevarul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile...
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
Digi24
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot...
UE ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale
Mediafax
UE ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale
Parteneri
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai...
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport.ro
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
Click.ro
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa...
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii care s-au făcut scrum
Digi 24
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii...
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Digi24
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
Promotor.ro
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
De ce chelim? Vinovatul neașteptat ar putea fi în trusa de cosmetice
go4it.ro
De ce chelim? Vinovatul neașteptat ar putea fi în trusa de cosmetice
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris de două ori „colegii noștrii” într-o postare pe Facebook. Textul a fost corectat abia după ce Gândul a semnalat greșeala, la 11 ore de la postare
Gandul.ro
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris de două...
ULTIMA ORĂ
Prințul Harry ar vrea ca Meghan Markle să lămurească neînțelegerile cu un important membru al familiei ...
Prințul Harry ar vrea ca Meghan Markle să lămurească neînțelegerile cu un important membru al familiei regale. Ce spun apropiații
Cele 2 zodii care își schimbă destinul azi, 9 iulie 2026. Vestea pe care o așteptau devine realitate!
Cele 2 zodii care își schimbă destinul azi, 9 iulie 2026. Vestea pe care o așteptau devine realitate!
Afacerea în care Gabi Mureșan a investit jumătate de milion de euro. A fost proiectul lui de suflet!
Afacerea în care Gabi Mureșan a investit jumătate de milion de euro. A fost proiectul lui de suflet!
Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva ...
Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva minute înainte să moară
Ce avere avea Gabi Mureșan, de fapt. Fostul internațional a murit la doar 44 de ani
Ce avere avea Gabi Mureșan, de fapt. Fostul internațional a murit la doar 44 de ani
Cauza reală a morții actriței Ece Irtem. Ce au descoperit medicii legiști
Cauza reală a morții actriței Ece Irtem. Ce au descoperit medicii legiști
Vezi toate știrile