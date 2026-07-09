Un copil de 8 ani și un singur obiectiv: Formula 1. Povestea lui Dragoș Ciuleanu la „Podcast cu Prioritate” #106 by ProMotor

ProMotor aduce în fața publicului o poveste despre începuturile performanței în motorsport. Luni, 13 iulie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România va fi difuzat episodul cu numărul 106 al seriei „Podcast cu Prioritate”, moderat de Marius Vișan și avându-i ca invitați pe Dragoș și Tudor Ciuleanu.

Episodul este susținut de Sanador și Allianz-Țiriac și propune o discuție despre sacrificiile, emoțiile și provocările din spatele unui copil care concurează în karting la nivel competițional, dar și despre rolul familiei într-un sport în care dezvoltarea pilotului începe încă de la vârste foarte mici.

De la primele tururi la visul Formula 1

La doar opt ani, Dragoș Ciuleanu este considerat unul dintre cei mai promițători piloți români din karting, fiind vicecampion al României în categoria Micro ROK și concurând pentru echipa 7Motorsport. Parcursul său include rezultate importante atât în Campionatul Național de Karting, cât și în competițiile ROK Cup România, acolo unde s-a remarcat prin constanță și viteză încă de la primele sezoane competiționale.

Alături de tatăl său, Tudor Ciuleanu, Dragoș va vorbi despre modul în care pasiunea pentru motorsport s-a transformat într-un obiectiv pe termen lung și despre drumul pe care trebuie să îl parcurgă un copil care visează să ajungă într-o zi pe grila Formulei 1.

Viața din spatele unui viitor pilot

Discuția abordează și realitatea mai puțin vizibilă a kartingului: investițiile necesare, programul de antrenamente, presiunea competițiilor și echilibrul dintre școală, copilărie și performanță sportivă.

Totodată, Tudor Ciuleanu oferă perspectiva unui părinte implicat direct în dezvoltarea unui tânăr pilot și explică modul în care familia gestionează atât momentele dificile, cât și succesul obținut pe circuit.

Episodul 106 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor va fi disponibil începând de luni, 13 iulie, pe canalul de YouTube ProMotor România și pe platformele sociale ale publicației, într-o ediție dedicată noii generații de piloți români și drumului lung dintre primul kart și visul numit Formula 1.