Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața. Pensiunea din Mureș era proiectul lui de suflet

Destinul lui Gabi Mureșan a avut o întorsătură tragică pe care nimeni nu ar fi putut să o prevadă. Fostul internațional român și-a petrecut ultima zi de naștere într-un loc cu o încărcătură aparte pentru el, pensiunea în care a investit din satul Apold, județul Mureș, locul pe care îl considera o a doua casă și unde obișnuia să își sărbătorească aniversările. Ironia sorții face ca același loc să fie și cel în care, câteva luni mai târziu, și-a pierdut viața. În urmă cu patru luni, de ziua lui de naștere, reprezentanții pensiunii au postat un mesaj emoționant pentru regretatul sportiv.

Pe 18 martie, când a împlinit 44 de ani, Gabi Mureșan a ales să își petreacă ziua alături de oamenii dragi la pensiunea lui de suflet. Nu era o întâmplare, ci o tradiție. De-a lungul anilor, fostul fotbalist și-a celebrat de mai multe ori aniversarea în același loc, fiind foarte apropiat de comunitatea din Apold.

Cu ocazia aniversării, reprezentanții pensiunii au făcut o postare pe rețelele de socializare, în care i-au transmis un mesaj emoționant fără să știe că avea să fie ultimul.

Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața

În fotografia postată pe Facebook de cei care se ocupă de pensiunea lui Gabi Mureșan din Apold, regretatul sportiv apare zâmbitor și fericit. Nimic nu putea anticipa tragedia care avea să urmeze patru luni mai târziu.

Omul sfințește locul și îl transformă în acasă indiferent unde pășește. La mulți ani, Gabriel Mureșan! Să ne trăiești! Fiecare an ne demonstrează că implicarea ta în viața satului ne face bine și ne aduce în fața oamenilor faini care ne trec ulterior pragul, se arată în postarea făcută de reprezentanții pensiunii din Apold.

Privite astăzi,cuvintele transmise capătă o încărcătură emoțională și mai puternică. Mesajul care i se ura sănătate și mulți ani înainte a rămas una dintre ultimele declarații publice dedicate fostului sportiv înainte ca vestea morții lui să șocheze întreaga lume a fotbalului. Fostul fotbalist a dezvoltat pensiunea în satul Apold, situat la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara. Casa săsească, abandonată de ani buni, a fost renovată complet și a devenit o destinație apreciată de turiști din toată țara. Mureșan povestea că ideea unei unități de cazare a apărut abia pe parcurs, după ce a început lucrările.

Din păcate, destinul a făcut ca aceeași pensiune să fie și locul ultimelor sale clipe. Vestea dispariției sale a căzut ca un trăsnet, iar cei care l-au cunoscut au rămas înmărmuriți. Gabi Mureșan s-a stins din viață în mod neașteptat, la doar 44 de ani. Fostul fotbalist se afla la pensiunea din satul Apold, județul Mureș și s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce a intrat să se scalde într-un lac, alături de mai mulți prieteni. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 23:00, după ce persoanele care îl însoțeau au observat dispariția lui. În ciuda intervenției echipajelor medicale și a manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. La fața locului au ajuns militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara și un echipaj SMURD.

După câteva ore de căutări, fostul internațional a fost scos din apă de către salvatori, în jurul orei 01:00, iar după mai multe minute în care i s-au aplicat manevrele de resuscitare a fost transportat la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, Mureșan a fost declarat decedat. Dispariția lui a provocat un val de emoție în lumea sportului, Gabi Mureșan fiind considerat unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației sale, cu o carieră importantă în fotbalul românesc și selecții la echipa națională.

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