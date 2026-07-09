Acasă » Exclusiv » Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața. Pensiunea din Mureș era proiectul lui de suflet

Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața. Pensiunea din Mureș era proiectul lui de suflet

De: Andrei Iovan 09/07/2026 | 15:28
Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața. Pensiunea din Mureș era proiectul lui de suflet
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Destinul lui Gabi Mureșan a avut o întorsătură tragică pe care nimeni nu ar fi putut să o prevadă. Fostul internațional român și-a petrecut ultima zi de naștere într-un loc cu o încărcătură aparte pentru el, pensiunea în care a investit din satul Apold, județul Mureș, locul pe care îl considera o a doua casă și unde obișnuia să își sărbătorească aniversările. Ironia sorții face ca același loc să fie și cel în care, câteva luni mai târziu, și-a pierdut viața. În urmă cu patru luni, de ziua lui de naștere, reprezentanții pensiunii au postat un mesaj emoționant pentru regretatul sportiv. 

Pe 18 martie, când a împlinit 44 de ani, Gabi Mureșan a ales să își petreacă ziua alături de oamenii dragi la pensiunea lui de suflet. Nu era o întâmplare, ci o tradiție. De-a lungul anilor, fostul fotbalist și-a celebrat de mai multe ori aniversarea în același loc, fiind foarte apropiat de comunitatea din Apold.

Gabi Mureșan obișnuia să-și serbeze zilele de naștere la pensiune unde și-a pierdut viața. sursă – social media

Cu ocazia aniversării, reprezentanții pensiunii au făcut o postare pe rețelele de socializare, în care i-au transmis un mesaj emoționant fără să știe că avea să fie ultimul.

Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața

În fotografia postată pe Facebook de cei care se ocupă de pensiunea lui Gabi Mureșan din Apold, regretatul sportiv apare zâmbitor și fericit. Nimic nu putea anticipa tragedia care avea să urmeze patru luni mai târziu.

Omul sfințește locul și îl transformă în acasă indiferent unde pășește. La mulți ani, Gabriel Mureșan! Să ne trăiești! Fiecare an ne demonstrează că implicarea ta în viața satului ne face bine și ne aduce în fața oamenilor faini care ne trec ulterior pragul, se arată în postarea făcută de reprezentanții pensiunii din Apold.

Privite astăzi,cuvintele transmise capătă o încărcătură emoțională și mai puternică. Mesajul care i se ura sănătate și mulți ani înainte a rămas una dintre ultimele declarații publice dedicate fostului sportiv înainte ca vestea morții lui să șocheze întreaga lume a fotbalului. Fostul fotbalist a dezvoltat pensiunea în satul Apold, situat la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara. Casa săsească, abandonată de ani buni, a fost renovată complet și a devenit o destinație apreciată de turiști din toată țara. Mureșan povestea că ideea unei unități de cazare a apărut abia pe parcurs, după ce a început lucrările.

Din păcate, destinul a făcut ca aceeași pensiune să fie și locul ultimelor sale clipe. Vestea dispariției sale a căzut ca un trăsnet, iar cei care l-au cunoscut au rămas înmărmuriți. Gabi Mureșan s-a stins din viață în mod neașteptat, la doar 44 de ani. Fostul fotbalist se afla la pensiunea din satul Apold, județul Mureș și s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce a intrat să se scalde într-un lac, alături de mai mulți prieteni. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 23:00, după ce persoanele care îl însoțeau au observat dispariția lui. În ciuda intervenției echipajelor medicale și a manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. La fața locului au ajuns militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara și un echipaj SMURD.

După câteva ore de căutări, fostul internațional a fost scos din apă de către salvatori, în jurul orei 01:00, iar după mai multe minute în care i s-au aplicat manevrele de resuscitare a fost transportat la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, Mureșan a fost declarat decedat. Dispariția lui a provocat un val de emoție în lumea sportului, Gabi Mureșan fiind considerat unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației sale, cu o carieră importantă în fotbalul românesc și selecții la echipa națională.

NU RATA – Gabi Tamaș, copleșit de durere după moartea lui Gabi Mureșan: „Vreau să îmi aduc aminte de el când era în viață”

 Filmul tragediei. Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să moară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bogdan Mara, șocat de moartea fulgerătoare a lui Gabi Mureșan. S-au văzut cu puțin timp înainte de tragedie: „Toată lumea l-a iubit și l-a apreciat”
Exclusiv
Bogdan Mara, șocat de moartea fulgerătoare a lui Gabi Mureșan. S-au văzut cu puțin timp înainte de tragedie:…
Gabi Tamaș, copleșit de durere după moartea lui Gabi Mureșan: „Vreau să îmi aduc aminte de el când era în viață”
Exclusiv
Gabi Tamaș, copleșit de durere după moartea lui Gabi Mureșan: „Vreau să îmi aduc aminte de el când…
Nicușor Dan NU va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge PISTOLUL oferit de Erdogan
Mediafax
Nicușor Dan NU va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge PISTOLUL...
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord, la 350 de lei pe noapte: mucegai, instalații sanitare stricate, pereți murdari și praf. Revoltați, oamenii au filmat totul. Ce s-a întâmplat după ce au primit altă cameră
Gandul.ro
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord,...
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport.ro
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional...
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi lideri
Adevarul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile...
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
Digi24
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot...
LOVITURĂ pentru Raed Arafat! Ce au decis procurorii în dosarul elicopterului SMURD
Mediafax
LOVITURĂ pentru Raed Arafat! Ce au decis procurorii în dosarul elicopterului SMURD
Parteneri
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a...
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport.ro
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost disperați!”
Click.ro
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost...
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii care s-au făcut scrum
Digi 24
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii...
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Digi24
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
Promotor.ro
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord, la 350 de lei pe noapte: mucegai, instalații sanitare stricate, pereți murdari și praf. Revoltați, oamenii au filmat totul. Ce s-a întâmplat după ce au primit altă cameră
Gandul.ro
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord, la 350...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț…
Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț…
Ce a descoperit un turist aflat în vacanță la Mamaia. „N-am mai auzit așa ceva”
Ce a descoperit un turist aflat în vacanță la Mamaia. „N-am mai auzit așa ceva”
Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR
Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR
BANC | Am primit cadou un cântar care vorbește
BANC | Am primit cadou un cântar care vorbește
Bogdan Mara, șocat de moartea fulgerătoare a lui Gabi Mureșan. S-au văzut cu puțin timp înainte ...
Bogdan Mara, șocat de moartea fulgerătoare a lui Gabi Mureșan. S-au văzut cu puțin timp înainte de tragedie: „Toată lumea l-a iubit și l-a apreciat”
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. ...
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
Vezi toate știrile