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Test de perspicacitate | Găsiți cuvântul „drone” în cel mult 7 secunde!

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 16:23
Test de perspicacitate | Găsiți cuvântul drone în cel mult 7 secunde!
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Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de perspicacitate

Jocurile de tip „Word Search” sunt o modalitate distractivă de a-ți testa atenția și spiritul de observație. În provocarea de față, participanții trebuie să găsească cuvântul „drone” ascuns într-o grilă de litere de 11×11, având la dispoziție doar 7 secunde. Cuvântul poate fi poziționat pe orizontală, verticală sau diagonală, atât în sens normal, cât și invers.

Acest tip de puzzle este apreciat deoarece contribuie la dezvoltarea concentrării, îmbunătățește vocabularul și antrenează capacitatea de a recunoaște rapid modele și combinații de litere. La prima vedere, grila pare alcătuită din litere așezate complet aleatoriu, ceea ce face identificarea cuvântului mult mai dificilă.

Pentru a rezolva provocarea, este important să analizezi cu atenție fiecare rând, coloană și diagonală. Dacă ai reușit să descoperi cuvântul „drone” în intervalul de timp stabilit, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detalii și o foarte bună capacitate de observare.

Dacă nu ai găsit răspunsul, nu te descuraja. În această provocare, cuvântul „drone” este ascuns în partea dreaptă a grilei, în coloana a 11-a, fiind scris în ordine inversă, spre baza tabelului. Exersarea regulată a unor astfel de jocuri îți poate îmbunătăți considerabil viteza de reacție, concentrarea și abilitățile de rezolvare a puzzle-urilor.

 

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