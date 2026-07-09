3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit

Mulți dintre șoferii din România își iau animalul de companie în mașină fără să se gândească la regulile pe care trebuie să le respecte. Fie că este vorba despre un câine sau o pisică, transportul acestora în habitaclu trebuie făcut în condiții de siguranță. Mai mult decât atât, nerespectarea prevederilor din Codul Rutier poate atrage amenzi usturătoare, care ajung până la 3.300 de lei.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este neasigurarea transportului în siguranță al animalelor de companie. Deși foarte mulți conducători auto consideră că este normal să lase câinele sau pisica libere în mașină, legislația prevede clar că acest lucru poate reprezenta un pericol atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Amenzi usturătoare pentru nerespectarea legislației

Astfel, dacă îți lași câinele sau pisica liberă pe bancheta din spate, pe scaunul din dreapta sau, mai grav, în brațe în timp ce conduci, riști o amendă serioasă. Codul Rutier interzice transportul animalelor pe locurile din față sau lăsarea lor liberă în habitaclu în mod neasigurat, deoarece acestea pot distrage atenția șoferului, pot împiedica vizibilitatea sau chiar pot bloca comenzile mașinii în timpul deplasării.

Pentru a evita astfel de situații, animalele de companie trebuie transportate în cuști speciale, omologate pentru transport auto, sau fixate cu ajutorul unor centuri dedicate, concepute special pentru siguranța acestora. Aceste sisteme reduc riscul producerii unui accident și îi protejează atât pe ocupanții autoturismului, cât și pe animal.

Nerespectarea acestor obligații se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni. Asta presupune aplicarea unui număr cuprins între 9 și 20 de puncte-amendă. În funcție de gravitatea situației constatate de polițiști, șoferii pot primi amenzi cuprinse între 1.485 de lei și 3.300 de lei.

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă ca orice deplasare alături de un animal de companie să fie planificată corespunzător. Chiar și un drum scurt poate deveni periculos dacă animalul este lăsat liber în mașină. Respectarea regulilor nu înseamnă doar evitarea unei sancțiuni consistente, ci și protejarea vieții tuturor celor aflați în trafic.

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