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Amendă de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026. Puțini știu că este interzisă de Codul Rutier

De: Elisa Tîrgovățu 26/06/2026 | 15:58
Amendă de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026. Puțini știu că este interzisă de Codul Rutier
Amendă de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026. Puțini știu că este interzisă de Codul Rutier
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O manevră aparent banală îi poate costa pe șoferi 495 de lei în 2026. Codul Rutier o interzice, însă puțini cunosc această regulă.

Mulți șoferi din România efectuează această manevră fără să știe că riscă o amendă de până la 495 de lei. Deși pare o regulă mai puțin cunoscută, mersul înapoi, cunoscut și sub denumirea de mers cu spatele sau marșarier, este una dintre cele mai reglementate și, în același timp, greșit înțelese manevre prevăzute de Codul Rutier.

Puțini conducători auto știu că legea stabilește o limită clară pentru această manevră. Mai exact, este interzis ca un vehicul să fie deplasat cu spatele pe o distanță mai mare de 50 de metri. Depășirea acestei limite reprezintă o contravenție și poate atrage atât amendă, cât și puncte de penalizare.

Încălcarea legii atrage după sine sancțiuni clare

Interdicția celor 50 de metri nu este o simplă recomandare și nici o legendă urbană, ci este prevăzută în mod expres în Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Potrivit articolului 128, alineatul (1), litera b), „Se interzice mersul înapoi cu vehiculul pe o distanță mai mare de 50 m”.

Scopul acestei prevederi este de a reduce riscul producerii accidentelor. Mersul înapoi limitează vizibilitatea șoferului și poate pune în pericol ceilalți participanți la trafic, mai ales în zonele aglomerate sau pe drumurile intens circulate. Din acest motiv, legea impune o limită strictă, iar încălcarea acesteia este sancționată.

Conducătorii auto care ignoră această regulă se încadrează în clasa I de sancțiuni, cea mai mică prevăzută de Codul Rutier. Chiar și așa, sancțiunile nu sunt de neglijat. Șoferii pot primi între două și trei puncte de penalizare. Amenda este cuprinsă între 330 și 495 de lei, în funcție de numărul de puncte de amendă aplicate.

Chiar dacă această regulă este mai puțin cunoscută decât altele din Codul Rutier, ea este în vigoare și poate fi aplicată de polițiștii rutieri ori de câte ori constată că un șofer a mers cu spatele pe o distanță mai mare de 50 de metri.

De aceea, înainte de a efectua această manevră, este important ca șoferii să cunoască limitele impuse de lege și să le respecte pentru a evita sancțiunile și, mai ales, pentru a contribui la siguranța traficului.

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