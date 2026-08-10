Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”

O celebră influenceriță a scos la iveală cum se comportă, de fapt, Philipp Plein cu iubita lui Andreea Sasu. Totul a pornit de la un videoclip în care designerul a jignit-o și i-a cerut insistent să zâmbească pentru poză.

Un videoclip cu cei doi a făcut ravagii pe internet, iar imaginile au lăsat loc pentru interpretări cât se poate de dure. În filmare, designerul apare insistând ca iubita lui să zâmbească, în timp ce Andreea Sasu pare stânjenită și încearcă să-și ascundă chipul.

Andreea Sasu, umilită de Philipp Plein?

Totul s-a perecut petrece în mașină, iar atmosfera a devenit rapid tensionată. Andreea Sasu i-a spus că nu vrea să zâmbească la comandă, dar Philipp n-a ținut cont și a criticat-o dur.

„Zâmbeşte iubito, zâmbeşte! Zâmbeşte la mine! Zâmbeşte odată, nu mai face faţa aia de ***. Haide!”, i-a spus Philipp Plein Andreei Sasu.

Într-un final, Andreea l-a ascultat pe Philipp Plein și a zâmbit, deși era evident că nu își dorește și că a făcut totul pentru a nu îl supăra pe designer. De aici până la acuzația că Andreea ar fi fost pusă într-o situație umilitoare a mai fost un singur pas. Printre cei care au reacționat extrem de dur s-a numărat Sanja Antic. După ce a văzut imaginile, influencerița nu a stat pe gânduri și i-a transmis Andreei Sasu un mesaj devastator.

„Fugi, Andreea Sasu, fugi!”

În opinia ei, ceea ce apare în videoclip nu ar semăna deloc cu o demonstrație de afecțiune, ci cu o situație în care românca este expusă într-o lumină nefavorabilă. Aceasta i-a spus româncei să deschidă ochii și să realizeze că Philipp o umilește exact ca pe fostele lui iubite.

„Fugi, Andreea Sasu, fugi! Tu știi și eu știu că acesta nu este un videoclip generat de inteligenţa artificială. Asta înseamnă iubire? Nu. El le arată tuturor că ești instabilă și numai Dumnezeu știe ce a mai înregistrat pe ascuns, în spatele camerelor, ca să te pună într-o situație compromițătoare. Crede-mă! Sunt întotdeauna de partea femeilor! Ia-ți copilul și pleacă, vorbesc serios”, i-a transmis Sanja Antic Andreei Sasu.

Imaginile au reaprins discuțiile despre relația dintre Philipp Plein și Andreea Sasu. Faptul că scena a fost filmată și a ajuns în spațiul online a făcut ca fiecare gest și fiecare replică să fie analizate la sânge.

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