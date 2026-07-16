Lucia Bartoli, strigăt de disperare! Fosta lui Philipp Plein spune că se teme că nu își va mai vedea copiii: „A fost smuls din brațele mele”

Războiul dintre Lucia Bartoli și Philipp Plein (48 de ani) este departe de a se încheia. După ultimele decizii din instanță, șatena a spus că traversează cea mai grea perioadă din viața ei. Fosta parteneră a celebrului designer mărturisit că nu și-a mai văzut fiul cel mare de aproape un an și că băiețelul cel mic i-a fost smuls din brațe.

Lucia Bartoli a spus că fiecare întâlnire cu copilul este o luptă și că îi este teamă că, în timp, va ajunge să îl piardă și pe acesta. Potrivit spuselor ei, situația începe să semene cu cea trăită în cazul fiului cel mare. Șatena a mai mărturisit că încă are Instagram-ul închis și că Philipp Plein încearcă să o izoleze de oameni.

Lucia Bartoli, strigăt de dispare

Lucia a spus că este extrem de îngrijorată pentru că Philipp Plein i-ar putea lua copiii pentru totdeauna. Șatena a făcut o filmare în care a povestit ce a pățit săptămâna trecută, când s-a dus să își vadă fiul cel mic.

„Nu mi-am văzut fiul cel mare de aproape un an. Nu este nicio îmbunătățire și nicio schimbare până în prezent. În ceea ce privește programul meu de vizitare, am doar două ore pe săptămână cu fiul meu cel mic și sunt foarte îngrijorată pentru că începe să se repete același tipar de comportament care s-a întâmplat și în cazul fiului meu cel mare. Săptămâna trecută, în timpul vizitei, chiar când copilul meu începuse să se liniștească, a fost smuls din brațele mele și luat de lângă mine”, a spus Lucia.

Philipp Plein, victorie în instanță

Declarațiile vin la scurt timp după ce Philipp Plein a anunțat că a obținut o hotărâre favorabilă în instanță. Designerul susține că judecătorii i-au dat dreptate și că persoanele care i-au adus acuzații grave vor suporta consecințele. Philipp Plein a transmis că a ales să își caute dreptatea în instanță, nu în spațiul public ca Lucia.

„ADEVĂRUL A TRIUMFAT. O INSTANȚĂ S-A PRONUNȚAT. După luni de acuzații false neîncetate, instanța competentă din Lugano a acordat măsuri de protecție urgente în favoarea mea. FAPTELE CONTEAZĂ. DOVEZILE CONTEAZĂ. JUSTIȚIA CONTEAZĂ. TIMP DE LUNI DE ZILE…Am fost prezentat în mod fals ca fiind: un pedofil un pericol pentru proprii mei copii implicat în racolarea și abuzarea minorilor tulburat mintal deviant sexual față de proprii mei copii și chiar comparat cu Jeffrey Epstein. Acestea nu au fost opinii. Au fost acuzații factuale devastatoare care au lovit direct în esența integrității mele ca tată, ca om de afaceri și ca ființă umană. AM FĂCUT O ALEGERE. Am refuzat să răspund la ură cu ură. Am refuzat să duc această luptă pe rețelele de socializare. În schimb, am ales: Dovezile în detrimentul emoțiilor. Faptele în detrimentul ficțiunii. Statul de drept în detrimentul spectacolului public. Astăzi, adevărul a triumfat. INSTANȚA A DISPUS Publicarea IMEDIATĂ pe Instagram a unei RETRAGERI PUBLICE a acuzațiilor false. Publicarea IMEDIATĂ pe Instagram a unor SCUZE PUBLICE pentru acuzațiile false. Plata CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ. Contribuția la CHELTUIELILE MELE LEGALE (onorariile avocaților). În paragraful 1(b) al deciziei, instanța a dispus ca LUCIA BARTOLI ÎNSĂȘI să își ceară scuze public în mod direct pentru acuzațiile grave răspândite prin intermediul conturilor de social media identificate în mod specific în ordonanță”, a spus Philipp.

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