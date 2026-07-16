Acasă » Știri » Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia

Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia

De: Denisa Crăciun 16/07/2026 | 12:40
Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia
Andra în vacanță/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andra și Cătălin Măruță, alături de cei doi copii, Eva și David, sunt în vacanță. Aceștia au explorat Spania, au fost în mai multe zone, iar acum și-au schimbat destinația. Cântăreața și prezentatorul au decis să meargă direct în Milano, acolo unde au petrecut pe cinste.

Andra este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. După o perioadă aglomerată, ea și familia au avut nevoie de o pauză binemeritată. Aceștia au ales o destinație de lux, astfel că și-au făcut bagajele și s-au dus direct în Marbella. Vacanța lor a continuat și au ajuns în Milano. Vedeta a împărtășit totul cu fanii ei, iar acum i-a surprins cu noi imagini inedite, dar și cu un mesaj impresionant. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andra și Cătălin Măruță s-au dus în Milano

Artista a petrecut puțin timp în Milano, alături de familie. Ea s-a revăzut cu surorile ei, iar asta marchează una dintre cele mai memorabile amintiri. Andra a povestit pe rețelele de socializare că s-a dus la concertul lui Bruno Mars, fiind un vis de mulți ani.

Milano ne-a oferit o seară pe care o vom ține minte mult timp.
Îmi doream de ani buni să ajung la un concert Bruno Mars și pot spune că a meritat fiecare minut. Un artist incredibil, o energie fantastică și o atmosferă care te face să cânți și să zâmbești de la primul până la ultimul refren.
M-am bucurat că am trăit momentul acesta alături de surorile mele. Sunt amintirile acelea simple care, peste ani, vor însemna enorm, a scris Andra în mediul online.

De asemenea, mesajul continuă și arată că ea și familia ei se despart o perioadă. Vedeta urmează să cânte la Chișinău, alături de frații Advahov. Ulterior, ea se va întoarce în Spania pentru încă câteva zile de vacanță.

De aici drumurile noastre se despart pentru câteva zile: eu plec spre Chișinău, unde mâine voi urca pe scenă mâine alături de frații Advahov, la „Te salut, Chișinău!”, iar restul găștii se întoarce în Spania să continue vacanța. Eu ajung puțin mai târziu.
Până atunci, rămân cu muzica încă în minte și cu recunoștința pentru încă o amintire frumoasă trăită împreună, a mai adăugat Andra.

VEZI ȘI: Cătălin Măruţă, iritat de un set de unghii false cu familia sa devenite virale pe TikTok. Prezentatorul a sunat-o pe creatoare să o apostrofeze

Familia Măruță, vacanță de lux în Spania! Andra și Cătălin, ”la purtător” cu zeci de mii de euro

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Știri
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Știri
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de neuitat”
Mediafax
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de...
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
Click.ro
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita...
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
Digi 24
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Digi24
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase...
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor.ro
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe ...
A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe care le primiți
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
A murit unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. A lucrat ani la rând ...
A murit unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. A lucrat ani la rând pentru familia Kardashian
Vezi toate știrile