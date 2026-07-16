Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia

Andra și Cătălin Măruță, alături de cei doi copii, Eva și David, sunt în vacanță. Aceștia au explorat Spania, au fost în mai multe zone, iar acum și-au schimbat destinația. Cântăreața și prezentatorul au decis să meargă direct în Milano, acolo unde au petrecut pe cinste.

Andra este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. După o perioadă aglomerată, ea și familia au avut nevoie de o pauză binemeritată. Aceștia au ales o destinație de lux, astfel că și-au făcut bagajele și s-au dus direct în Marbella. Vacanța lor a continuat și au ajuns în Milano. Vedeta a împărtășit totul cu fanii ei, iar acum i-a surprins cu noi imagini inedite, dar și cu un mesaj impresionant. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andra și Cătălin Măruță s-au dus în Milano

Artista a petrecut puțin timp în Milano, alături de familie. Ea s-a revăzut cu surorile ei, iar asta marchează una dintre cele mai memorabile amintiri. Andra a povestit pe rețelele de socializare că s-a dus la concertul lui Bruno Mars, fiind un vis de mulți ani.

Milano ne-a oferit o seară pe care o vom ține minte mult timp.

Îmi doream de ani buni să ajung la un concert Bruno Mars și pot spune că a meritat fiecare minut. Un artist incredibil, o energie fantastică și o atmosferă care te face să cânți și să zâmbești de la primul până la ultimul refren.

M-am bucurat că am trăit momentul acesta alături de surorile mele. Sunt amintirile acelea simple care, peste ani, vor însemna enorm, a scris Andra în mediul online.

De asemenea, mesajul continuă și arată că ea și familia ei se despart o perioadă. Vedeta urmează să cânte la Chișinău, alături de frații Advahov. Ulterior, ea se va întoarce în Spania pentru încă câteva zile de vacanță.

De aici drumurile noastre se despart pentru câteva zile: eu plec spre Chișinău, unde mâine voi urca pe scenă mâine alături de frații Advahov, la „Te salut, Chișinău!”, iar restul găștii se întoarce în Spania să continue vacanța. Eu ajung puțin mai târziu.

Până atunci, rămân cu muzica încă în minte și cu recunoștința pentru încă o amintire frumoasă trăită împreună, a mai adăugat Andra.

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