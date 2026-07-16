Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu

Un cetățean român a murit, iar un altul a fost rănit grav în incendiul puternic izbucnit marți pe un șantier din centrul Bruxelles‑ului. Confirmarea oficială a venit din partea Ministerului Afacerilor Externe, care a anunțat că cei doi români se numără printre victimele tragediei din 14 iulie 2026.

MAE a precizat că informațiile au fost transmise de Ambasada României în Regatul Belgiei, aflată în contact permanent cu autoritățile locale și cu unitatea medicală unde este internat românul rănit. Acesta primește îngrijiri de specialitate, iar starea sa este critică.

Tragedie în Belgia

Incendiul a izbucnit într-o clădire aflată în renovare, situată lângă Piața De Brouckère, la câteva sute de metri de Grand‑Place, una dintre zonele turistice centrale ale capitalei belgiene. Bilanțul provizoriu indică șase persoane decedate și două rănite grav, potrivit datelor citate de Radio România Actualități.

Printre victimele găsite fără viață în liftul clădirii se află un bărbat originar din Cernăuți, care avea dublă cetățenie română și ucraineană. Autoritățile belgiene investighează modul în care persoanele surprinse în lift au rămas blocate în timpul incendiului și încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei.

Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu

Românul rănit este un tânăr din județul Bacău, care a suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului. Medicii belgieni încearcă să îi stabilizeze starea, însă evoluția rămâne incertă.

Intervenția pompierilor a fost dificilă din cauza configurației șantierului și a intensității focului. Ancheta autorităților continuă pentru a determina cauza incendiului și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.

Ambasada României în Belgia monitorizează situația și oferă sprijin consular familiilor celor afectați, în limitele competențelor legale.

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