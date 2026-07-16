EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Se mai fac sau nu transferuri?! Vești importante despre stadion

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: mai vin sau nu jucători? Iată ce are de gând clubul cu transferurile!

Lămurim nebunia cu stadionul: cât va costa, de fapt, și de ce nu se lucrează în acest moment.

Vorbim despre cazul lui George Pușcaș și despre presiunea pe care clubul o pune pe jucător.

Azi, joi, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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