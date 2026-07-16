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Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef”

De: Elisa Tîrgovățu 16/07/2026 | 14:55
Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef”
Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef” / Sursa foto: Social media
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Ioana Ginghină a împărtășit cu fanii săi un moment special din viața personală, publicând un mesaj plin de emoție pentru soțul ei, Cristi Pitulice. Actrița a ales să marcheze povestea lor de iubire printr-o serie de imagini postate online, care urmăresc evoluția relației lor de-a lungul anilor, de la începuturile din 2019 și până în prezent.

În dreptul fotografiilor, actrița a lăsat câteva rânduri pline de afecțiune, prin care a vorbit despre drumul parcurs alături de Cristi Pitulice și despre momentele frumoase pe care le-au construit împreună. Cu această ocazie, Ioana Ginghină i-a transmis partenerului său o urare specială de ziua lui.

Imaginile pot fi văzute în galeria de mai jos

În postarea publicată pe rețelele sociale, Ioana Ginghină a oferit și câteva detalii despre fotografiile alese. Actrița le-a explicat urmăritorilor că imaginile nu au fost așezate în ordine cronologică, ci surprind parcursul poveștii lor de iubire, de la începuturi și până în prezent.

„La mulți ani! Prima poză din carusel este cea mai recentă cu noi. Ultima este prima noastră poză împreună, din noiembrie 2019.”

Prin această selecție de imagini, vedeta a creat o mică retrospectivă a relației lor, surprinzând momente importante trăite împreună în ultimii ani.

Vorbind despre perioada petrecută alături de Cristi Pitulice, Ioana Ginghină a făcut și o descriere sinceră a relației lor, amintind atât momentele frumoase, cât și micile provocări care apar într-un cuplu.

„Între ele…multe cafele, multe proiecte, multe râsete, câteva certuri (că doar suntem oameni) și, din fericire, încă avem chef să facem poze împreună.”

Mesajul pe care l-a transmis Ioana Ginghină

La finalul postării, Ioana Ginghină a avut grijă să îi transmită lui Cristi Pitulice o urare simplă, dar încărcată de emoție, cu ocazia zilei aniversare.

„La mulți ani, iubire!”, a fost mesajul publicat de actriță în mediul online.

Fotografiile și mesajul au evidențiat amintirile create de-a lungul anilor, colaborările comune și experiențele care au contribuit la consolidarea legăturii dintre cei doi.

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