Alex Ciucu reacționează după ce Ioana Ginghină a spus că i-a făcut avansuri: ”Niciodată”

Designerul Alex Ciucu (50 de ani) a decis să pună capăt speculațiilor după ce Ioana Ginghină (48 de ani) a povestit despre apropierea dintre ei din perioada în care colaborau. Fostul soț al Alinei Sorescu nu a negat că între ei a existat o chimie, însă a spus clar și răspicat că relația nu a depășit niciodată granița profesională și că nu i-a făcut niciun avans actriței.

Declarațiile Ioanei Ginghină au stârnit numeroase reacții, mai ales după ce aceasta a mărturisit că simțea o atracție reciprocă în perioada în care lucrau împreună. La scurt timp, Alex Ciucu a venit cu propriul punct de vedere și a explicat exact cum au stat lucrurile.

Alex Ciucu, după declarațiile Ioanei Ginghină

Designerul a spus că o apreciază foarte mult pe actriță și că între ei a existat o conexiune evidentă. Cu toate acestea, el a subliniat că a respectat întotdeauna relația profesională pe care o aveau și că nu a încercat niciodată să facă un pas în plus.

„Este o femeie foarte mișto. Nu i-am făcut niciodată avansuri, nu pentru că nu ar fi meritat, ci pentru că noi am avut o relație profesională în care, e adevărat, că ne-am simțit bine. E adevărat că am avut o chimie, nu am mai vorbit de ceva timp, pentru că fiecare am fost ocupat cu lucrurile pe care le avea deja în desfășurare. Am încercat să facem o continuare a rubricii pe care o aveam. Ea însăși spune: «Nu mi-a făcut avansuri, dar a existat o chimie între noi»”, a declarat Alex Ciucu.

Ioana Ginghină a spus altceva

Actrița și-a amintit de perioada în care colabora cu Alex Ciucu și a povestit că între ei exista o chimie pe care o observau inclusiv cei din jur. Mai mult, aceasta a dezvăluit că designerul o căuta frecvent la telefon, chiar și atunci când ea era plecată în Spania.

„Era o chestie… Eu, de exemplu, asta am simțit, și chimia dintre noi. Era așa o chestie, de o parte și de alta; se simțea o atracție care ar fi fost bună pentru o rubrică. (…) când te sună cineva, inclusiv când ești în Spania, duminică seara. Eram în Spania, la Iura Luncașu, la lansarea de film și, îți dai seama, nu răspundeam. Și telefonul stătea așa și vedeau toți că mă tot sună: la 7 seara, la 8, la 9…”, a declarat Ioana Ginghină, la Măruță și prietenii.

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