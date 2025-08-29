Ioana Ginghină și-a prins soțul! Vorbea cu o femeie cu 2 copii, care i-a trimis poze intime. Ce a urmat?

Ioana Ginghină (47 de ani) a răbufnit! Când credea că mariajul ei cu Cristi Pitulice este ferit de necazuri, o femeie – divorțată și cu doi copii – s-a strecurat în conversațiile cu soțul ei. Actrița a pus punctul pe ”i” și a făcut publice detalii din ”triunghiul amoros” care era cât pe ce să îi strice căsnicia.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice formează un cuplu de ceva timp, iar de aproape doi ani sunt căsătoriți. Actrița este la al treilea mariaj, după divorțul de Alexandru Papadopol, mariaj despre care a crezut până acum că este cu noroc.

Ioana Ginghină și-a prins soțul că vorbește cu o altă femeie

Recent, Ioana Ginghină a fost invitată în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Actrița a venit special la TV ca să își spună oful și să detalieze o situație neplăcută din căsnicia ei. Mai exact, momentul în care și-a prins soțul că flirtează cu o femeie – divorțată și cu doi copii – de pe Facebook. Discuția dintre cei doi a pornit de la ideea unei colaborări într-un proiect profesional. Lucrurile au evoluat rapid, iar femeia în cauză a plusat și a încercat o apropiere periculos de intimă.

”M-am trezit cu o doamnă – divorțată și cu doi copii – care i-a trimis niște poze deocheate soțului meu. La început s-a pozat îmbrăcată, ei cumva vorbeau despre afaceri, așa l-a abordat ea pe el. Încet, încet, a început să îi trimită poze în costum și poze intime. Acum e disperat. Și-a pus pe rețelele de socializare că este căsătorit cu mine, a postat un mesaj cu ”la mulți ani” înainte cu o lună de ziua mea și așa mai departe. Evident că i-am reproșat că nu își asumă relația nici pe Instagram, nici pe Facebook. Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță. Eu țin cu femeile, am văzut-o pe femeia asta că e disperată, cu doi copii, dar nu găsea și ea unul neînsurat? Mă vede la televizor că sunt nebună. Te pui cu mine?!”, a spus Ioana Ginghină.

În încercarea de a afla și varianta femeii cu care soțul ei a vorbit, Ioana Ginghină a pus mâna pe telefon, a sunat-o și i-a cerut explicații: ”Am sunat-o, m-am prezentat și am întrebat-o de ce i-a trimis soțului meu poze în costum de baie. Mi-a zis: ”Întreabă-l pe el” și atunci m-am enervat.

După ce m-am răcorit l-a sunat și pe el și i-a zis că i-am vorbit foarte urât și că o să mă dea în judecată. I-am spus lui Cristi să stea liniștit și că nu ne facem de râs în sala de judecată. Mai bine merg eu la TV și spun tot”, a declarat fosta soția a lui Alexandru Papadopol.

Trecând – cât de cât – peste situație, Ioana Ginghină reușește să privească partea bună a lucrurilor din tot acest amantlâc. Partidele de amor dintre ea și Cristi Pitulice au devenit extrem de pasionale și dese.

”Nu suntem bine, dar facem amor mai bine ca niciodată. Ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de partidele de amor, nu mai au loc doar marți, au loc zilnic, chiar și de trei ori pe zi”, a mai spus Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță.

