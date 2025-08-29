Ioana Ginghină a recunoscut ce face în dormitor, cu soțul ei! Ba mai mult, fiica ei i-a prins și...

De aproape doi ani, Ioana Ginghină este căsătorită cu Cristi Pitulice. Actrița a mai fost căsătorită de două ori, după divorțul de Alexandru Papadopol, cu care are o fiică, pe Ruxandra, iar a treia oară pare să fi fost cu noroc. Recent, aceasta a dat din casă detalii ”picante” din intimitatea dormitorului lor.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Ioana Ginghină a vorbit deschis despre tensiunile din căsnicia sa, despre momentele critice, dar și despre episoadele pasionale care au loc în intimitatea dormitorului lor. Actrița și soțul ei trec printr-o perioadă delicată.

Ioana Ginghină: ”Nu suntem bine, dar…”

Exgtrem de sinceră și asumată, Ioana Ginghină a povestit unul dintre momentele tensionate din relația cu soțul ei. Unltimul episod a avut loc recent, atunci când actrița și-a prins soțul că vorbește pe Facebook cu o altă femeie. Discuția dintre ei a început timid, însă lucrurile au evoluat rapid.

”M-am trezit cu o doamnă – divorțată și cu doi copii – care i-a trimis niște poze deocheate soțului meu. La început s-a pozat îmbrăcată, ei cumva vorbeau despre afaceri, așa l-a abordat ea pe el. Încet, încet, a început să îi trimită poze în costum și poze intime. Acum e disperat. Și-a pus pe rețelele de socializare că este căsătorit cu mine, a postat un mesaj cu ”la mulți ani” înainte cu o lună de ziua mea și așa mai departe. Evident că i-am reproșat că nu își asumă relația nici pe Instagram, nici pe Facebook. Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță. Eu țin cu femeile, am văzut-o pe femeia asta că e disperată, cu doi copii, dar nu găsea și ea unul neînsurat? Mă vede la televizor că sunt nebună. Te pui cu mine?!”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină a recunoscut că acum relația cu soțul ei nu este tocmai strălucită, însă un lucru este sigur: tensiunile din ultima perioadă au închegat și mai mult căsnicia. Chimia dintre ei încă nu a dispărut, iar relația lor a devenit din ce în ce mai pasională. Actrița e tare mândră de faptul că – de ceva timp – partidele de amor cu soțul ei au loc zilnic, nu doar o dată pe săptămână, așa cum era înainte. Mai mult de atât, aceasta chiar a povestit o întâmplare haioasă, când fiica ei i-a prins ”în fapt”.

”Nu suntem bine, dar facem amor mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de partidele de amor, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…) Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a spus Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță.

