Ioana Ginghină l-a cunoscut oficial pe iubitul fiicei sale: ”Îl știam, îi făceam din mână și râdea!”

Ioana Ginghină și Ruxandra, fiica ei și a lui Alexandru Papadopol, nu au secrete. Dacă adolescenta în vârstă de 17 ani a aflat direct de la mama ei despre existența lui Cristi Pitulice în viața ei și planurile lor de căsătorie, care s-au concretizat în toamna lui 2023, nu la fel de deschis a fost și Alexandru Papadopol, care s-a însurat luna trecută cu o colegă de breaslă. Ruxandra și Ioana au aflat despre fericitul eveniment cu câteva zile înainte, dar nu de la el, ci de la colegi de teatru și din presă, acest secret provocându-i suferință adolescentei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit cum a gestionat lucrurile după ultimul eveniment din viața fostului soț, dar și despre partenerul său de viață care o tratează pe Ruxi ca pe propria fiica. Mai mult, Ioana Ginghină ne-a mărturisit că fiica ei i-a prezentat oficial iubitul la teatru, la premiera spectacolului Pasărea albastră, care a avut loc săptămâna trecută.

Ioana Ginghină este actriță la Teatrul Ion Creangă, are propria școală de actorie MiniArtShow, este mamă de adolescentă, dezvoltă un proiect special pentru femei alături de un psiholog și se implică în diverse campanii, cum este cea de conștientizare a publicului în ceea ce privește caracterul repetitiv al dezastrelor naturale și importanța asigurării locuințelor împotriva acestora. Am întâlnit-o la vernisajul celei de-a patra ediții a expoziției concurs de fotografie pe tema efectelor dezastrelor naturale asupra locuințelor – “ReExpoziția”.

Ioana Ginghină: “Eu stau în casă cu specialist în dezastre naturale, respectiv Cristi, și avem datorită lui backup”

CANCAN.RO: Te găsim în postura de jurat la un concurs de fotografie.

Ioana Ginghină: De 4 ani sunt membră a juriului. E un proiect care îmi place foarte mult și sunt din ce în ce mai dedicată. Dacă prima dată mi s-a părut: hai facem o chestie drăguță, apoi a doua oară deja am început să mă uit mult mai bine, să mai citesc, să-l mai întreb pe arhitectul Vlad Eftenie de una de alta, la ce ar trebui să mă uit, să nu fie numai poze urâte și frumoase, să te impresioneze. Și pe mine mă impresează foarte mult partea emoțională din poze. Pe partea asta merg mai mult și de asta nici nu știam cine sunt câștigătorii. Îți dai seama că n-am reținut numele și fotografia la toți participanții și când îi anunța: care e fotografia? Aceea, da, da, o știu. Noi, membrii juriului, am lucrat fiecare separat, nu știu ce a ieșit până la final.

CANCAN.RO: Cum reacționezi într-o situație de urgență? Că tot se împlinesc astăzi 48 de ani de la cutremurul din 1977.

Ioana Ginghină: Eu stau în casă cu specialist în dezastre naturale, respectiv Cristi, și avem datorită lui backup, adică în sensul că avem un ghiozdan pe care să-l iei și să fugi și să ai tot ce îți trebuie necesar, diverse alimente cu care să poți supraviețui o perioadă. Adică sunt pregătită din punctul ăsta de vedere, dar datorită lui. Am discutat ce se face dacă avem un cutremur, dacă suntem împărțiți prin prin București și vine un cutremur unde ne întâlnim, adică toate astea datorită lui le-am discutat.

Ioana Ginghină: “Ruxi a fost rănită pentru că, în mintea ei, ea credea că e prima care va afla lucrurile. Noi am aflat din ziare, de la teatru”

CANCAN.RO: Ultimul eveniment din viața fostului tău soț a afectat-o pe fiica voastră. Ai pregătit-o și pentru situația în care Papadopol ar putea deveni, din nou tată, la un moment dat?

Ioana Ginghină: Cred că n-ar deranja-o. Ei s-au răcit foarte mult ușor-ușor, din cauză că n-a existat o comunicare. Și, cum să zic, nu-l acuz neapărat, cât nu înțeleg mulți adulți și părinți că adultul e diferit de copil. Adultul trebuie să-și asume responsabilitatea, chiar dacă îl face pe copil să sufere. Pentru că neasumându-ți responsabilitatea aia, când află că tot ar fi aflat, să zicem că nu știu, s-ar fi petrecut mai pe ascuns lucrurile și n-am fi aflat, că noi am aflat din ziare, de la teatru. Eu tot zic noi pentru că-s foarte implicată lângă Ruxi ca timbru de scrisoare, adică sunt acolo. A fost greu pentru Ruxi. Cred că e greu în continuare. Acuma nu mai discutăm, nu-ți imagina că jelește prin casă, nu. N-am mai întrebat-o: tu ai mai vorbit cu taică-tu? Pentru că nici nu vreau să fiu acolo pushing.

Ce pot să spun este că apreciem amândouă mai mult apariția lui Cristi în viața noastră, pentru că apreciezi un om care o duce la școală zilnic, face lecții cu ea, se implică dacă mănâncă sau nu mănâncă. A fost acum răcită, cine a avut grijă? Lucrează mai mult de acasă și el a avut grijă 100% și cumva apreciem că, na, poate pe de o parte am pierdut, dar am câștigat mult mai mult pe altă parte. Și așa sunt eu construită, așa încerc să o construiesc și pe ea să vedem partea plină a paharului. Și viața e frumoasă. Totdeauna există un echilibru și atunci să ne mulțumim că dezechilibru vine din zona asta și poate nu sănătate, nu alte pierderi mai profunde. Ruxi a fost rănită pentru că, în mintea ei, ea credea că e prima care va afla lucrurile. Noi am aflat de la presă, de la teatru, eu am venit la teatru, am aflat, adică noi am aflat din niște bârfe, niște lucruri pe care trebuia să le afle ea. Repet, ea a fost acolo, la ei, a stat o săptămână – 10 zile, cât am fost eu plecată în Malaezia. Puteau să-i zică.

Ioana Ginghină: “Fac un workshop de feminitate și relații”

CANCAN.RO: La teatru ce pregătești?

Ioana Ginghină: Am pregătit o premieră “Pasărea albastră”, am scos-o săptămâna trecută. Am avut o perioadă așa, mai aglomerată, iar acuma sunt un pic pe liniște, în sensul că joc doar, nu repet la nimic. Am început înscrierile la cursurile de actorie, mai am încă trei locuri și pentru adulți și pentru copii. Asta e nou în viața mea: am făcut o grupă pentru adulți. Am mai lucrat cu adulții, dar în cadrul unor workshop-uri din astea organizate de alte corporații și atunci erau 2-3 zile în care lucram cu ei. Acum mi-am făcut clasa mea, a fost extraordinar. Deci am avut șapte fete minunate, care au vrut să abandoneze la un moment dat și s-au bucurat după aceea că le-am făcut să nu renunțe. Și acum mergem mai departe cu modulul doi. Și fac un workshop de feminitate și relații. Eu vin din zona de femeie care și-a refăcut viața și colega mea, care este și psihoterapeut, Loredana are o căsnicie de 14 ani. Deci ea vine din zona femeilor măritate de demult și eu vin din zona celor măritate de multe ori, dar care și-au refăcut viața.

Ioana Ginghină l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale: „Îl vedeam și îi făceam cu mâna”

CANCAN.RO: Fiica ta, Ruxandra, are prieten? L-ai cunoscut?

Ioana Ginghină: L-am cunoscut când am avut premiera, am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine, și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț. Îl știam din vedere, adică eu când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea. Chiar o dată mi-a zis: “Mama, te-ai uitat urât!” Dar eu nu m-am uitat urât, eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa prin întuneric, cum era iarnă, eu știu ce față am făcut?! “Vai, l-ai speriat!” După aceea, dățile următoare așa făceam (n.r. zâmbeam)! E mai mare cu un an decât ea, sunt colegi de liceu.

