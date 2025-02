Alexandru Papadopol se însoară cu actrița Cristiana Luca chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ioana Ginghină a aflat cu o săptămână înainte: ”Fiica noastră a reacționat urât”

Alexandru Papadopol (49 de ani) se căsătorește cu actrița Cristiana Luca (29 de ani)! Nunta va avea loc în data de 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ioana Ginghină, fosta soție a actorului, a fost cea care a făcut anunțul. Mai mult decât atât, vedeta a oferit și alte detalii despre eveniment. Totodată, ea a mărturisit că fiica sa, Ruxandra, a reacționat urât atunci când a aflat că tatăl ei se însoară din nou.

Alexandru Papadopol și Cristiana Luca trăiesc o frumoasă poveste de dragoste pe care au ținut-o ascunsă până acum. În ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani, cei doi se înțeleg foarte bine, așa că au decis să facă marele pas. Ioana Ginghină a oferit toate detaliile.

Ioana Ginghină a mărturisit că nunta lui Alexandru Papadopol cu partenera sa, Cristiana Luca, trebuia să aibă loc în data de 10 ianuarie 2025, însă bărbatul ar fi decis să o anuleze. Vedeta a precizat că nu este deranjată de faptul că fostul soț se însoară din nou, însă Ruxandra, fiica pe care cei doi o au împreună, a reacționat urât atunci când a aflat. Adolescenta a fost supărată că a aflat despre eveniment din presă, și nu de la tatăl său.

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…

Ioana Ginghină a dezvăluit că nunta va avea loc pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților. De asemenea, actrița a precizat că a aflat despre eveniment cu o săptămână înainte, de la o colegă de teatru.

„O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic. Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă.”, a mai spus actrița.