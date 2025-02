Ioana Ginghină, dezvăluire intimă incendiară: a făcut cele mai mari nebunii chiar la birou! ”Era singura posibilitate!”

Ioana Ginghină a început anul pe meleaguri exotice, în Malaezia, unde a avut parte de un concediu romantic alături de soțul ei, Cristi Pitulice. Este primul an în care Ruxandra, fiica ei și a lui Alexandru Papadopol, a refuzat să-și însoțească mama în vacanță, după ce în urmă cu un an s-a plictisit îngrozitor în Thailanda, alături de Ioana și Cristi. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; actrița a recunoscut că i-a simțit lipsa fetei sale în concediu, ea trimițându-i zilnic mesaje că îi e dor de ea. Ioana Ginghină ne-a povestit cum a evoluat relația cu fiica ei adolescentă, dar și că și-a decorat deja casa, furând startul pentru cele două sărbători care celebrează iubirea: Valentine’s Day, dar și Dragobete. Actrița ne-vorbit despre regula stabilită încă de la începutul relației cu Cristi Pitulice, pe care o respectă în fiecare vineri, dar a admis și că la începutul relației se întâmplau cele mai mari nebunii, “programate” dimineața.

Ioana Ginghină este fericită alături de Cristi Pitulice, bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze după divorțul de Alexandru Papadopol. Cei doi sunt împreună de 5 ani, iar din toamna lui 2023, după ziua de naștere a actriței, au devenit oficial soț și soție. Am întâlnit-o pe actriță sâmbătă seara, la petrecerea aniversară a unui salon de frumusețe, unde a ajuns direct de la teatru.

Ioana Ginghină: “Eram obișnuită să fie Ruxi undeva acolo”

CANCAN.RO: De la teatru direct la party. Cum faci față cu energia?

M-am deconectat în vacanță și acum sunt încă bine. Hai să vedem peste câteva luni, dar acum sunt venită cu energie, am avut și doar spectacol, adică n-a fost ceva așa foarte greu, cu copiii foarte mici de 0-3 ani. Și am venit un pic să mai văd și adulți acum după o oră de stat cu copii mici.

CANCAN.RO: Recent te-ai întors din Malaezia. Cum a fost prima vacanță fără copil?

Grea. Eu n-am mai fost în vacanțe așa lungi, am mai fost în city-break-uri, dar vezi tu city break-urile de obicei cu treabă, că te duci vizitezi și atunci n-ai timp. Acum stând așa pe plajă, eram obișnuită să fie Ruxi undeva acolo, ori că e pe telefon, mă mai luăm de ea cu ceva, mai pune mâna pe o carte. N-aveam de cine să mă iau! (n.r. râde)

Dar a fost greu! M-am întors duminică și luni ea a plecat la școală și n-am apucat duminică seara să stăm foarte mult de vorbă și luni i-am dat mesaj: încă mi-e dor de tine. Adică nu simțeam că încă m-am săturat. I-am dat mesaj cum îi dădeam în fiecare zi că mi-e dor de ea. Încă mi-e dor de tine, chiar dacă am venit.

Citește și: Ioana Ginghină, răsfățată de soț cu o vacanță în ”raiul tropical”! ”Nu pot decât să mă bucur!”

Ioana Ginghină: “Discutăm, nu mai e cu scandal, cu ceartă, cu trântit de uși”

Cum e relația mamă-adolescentă, știu că sunteți foarte apropiate. Simți că îți spune tot sau mai are așa mici secrete?

CANCAN.RO: Măi, nu știu dacă îmi spune tot, sunt sigură că nu-mi spune tot. Însă pot să mă laud așa că are încredere. De exemplu, uite, pe mine m-a desemnat gașca ei să mă ocup de închirierea spațiului pentru Revelion și m-am bucurat, pentru că așa am fost în contact cu persoana de la care am închiriat apartamentul, am vorbit cu părinții, eu am strâns bani. Când ești tu organizatorul ești așa un fel de „păianjen” care cuprinde și părinții copiilor cu care ea a fost și copiii, adică ești în gașca asta. Și e foarte mare lucru să îi cunoști anturajul, pentru că de la 13 ani cam așa tu nu mai ai dreptate, anturajul are dreptate. Dacă anturajul zice ca tine – da, dacă anturajul nu zice ca tine, e nu.

Și am trecut printr-o perioadă destul de dură pentru mine, pentru că nu eram obișnuită cu Ruxi așa. Perioada asta de 13 -16 ani. S-a terminat anul trecut, în vară, nu știu ce s-a întâmplat și cumva am revenit, adică discutăm, nu mai e cu scandal, cu ceartă, cu trântit de uși. Foarte grele erau discuțiile, adică nici acum nu suntem de acord una cu cealaltă, dar nu mai sunt țipete și scandal și sper să nu mai vină. Adică asta să fi fost.

Ioana Ginghină: „Vreau să fie frumos și bine și pe 14 și pe 24 când e Dragobetele”

CANCAN.RO: Am intrat în luna iubirii, tu și Cristi sărbătoriți Dragobetele, Valentine’s Day?

Aceleași întrebare mi-a pus-o Ruxi dimineață: “Unde vă duceți, dragă de Valentine’s Day?” Stai, dragă, că nici nu știu când pică Valentine’s Day! A fost așa drăguț! Da, mie îmi place, eu sunt pentru orice sărbătoare, știu că Valentine’s Day mai ales e o sărbătoare foarte discutată așa. Eu deja am decorat, mi-am luat niște prostioare de astea, inimioare, chestii cu luminițe prin casă, că am suferit foarte mult după Crăciun și după decorațiunile de Crăciun și atunci deja mi-am decorat cu inimioare. Eu vreau să fiu scoasă în oraș, eu vreau cadou, vreau să fie frumos și bine și pe 14 și pe 24 când e Dragobetele. Deci se sărbătoresc și una și alta. Cred că oricum bărbații comentează că ei nu vor să atingă obiectivul și Valentine, că după aceea vine și 1 Martie, într-un fel îi înțeleg, dar eu vreau.

Ioana Ginghină: “Mai făceam și chestii care nu se fac la birou, dar era singura posibilitate de a ține relația caldă”

CANCAN.RO: Cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o din dragoste, de când ești alături de Cristi care a fost?

Nu știu, cred că la început atunci făceam foarte multe nebunii. Nebuniile cele mai mari erau când noi nu puteam să ne vedem, că eu stăteam cu Ruxi în casă și atunci era foarte complicat să vină la mine acasă, nu prea puteam s-o las și singură și atunci noi ne vedeam tot timpul la 8.00. O lăsam la școală la 8.00 și aveam și noi momentul nostru între 8.00 și 10.00. Ne mai duceam pe la birou, mai făceam și chestii care nu se fac la birou, dar era singura posibilitate de a ține relația caldă, ca să zic așa.

Ioana Ginghină: “Vinerea e clar pe romantism, pentru că așa am vrut eu de la început să țin la asta”

CANCAN.RO: Dar așa o surpriză romantică obișnuiești să-i faci sau el e mai romantic?

Obișnuiesc să-i fac în sensul că-i mai fac cadouri, îl aștept cu lucruri drăguțe, gătesc. Noi avem vinerea, care cumva e stabilită, adică nu pot să zic că ne surprindem că e stabilită ca seara noastră în care povestim, în care el îmi aduce flori, mai facem un puzzle. Am tot primit de Crăciun o grămadă, că lumea ne știe cu vinerile astea și am primit lego de adulți, așa mai grele și e momentul nostru. Vinerea e clar pe romantism, pentru că așa am vrut eu de la început să țin la asta, că știi cum e, dacă nu le faci, după aceea uiți de ele și nu le mai faci. Și s-a făcut obicei și eu sunt și fericită cu buchetul de flori. Adică chiar dacă știu că o să-l primesc, tot sunt surprinsă că uit că azi e vineri.

Citește și: Am aflat de ce Ioana Ginghină s-a retras din politică. Actrița candida la alegerile parlamentare

Foto: Instagram

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.