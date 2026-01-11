Acasă » Știri » Rebootul „The Mummy”, atât de prost încât James Wan ar fi părăsit sala la jumătatea filmului

De: Paul Hangerli 11/01/2026 | 23:30
The Mummy, sursa- captură social media - Flix Trail Films

Un reboot al francizei The Mummy pare să fi provocat reacții extrem de dure încă din faza de proiecții-test. Potrivit unor informații apărute în presa de specialitate, celebrul regizor James Wan ar fi ieșit din sală la jumătatea filmului, incapabil să ducă vizionarea până la capăt. Noul film, regizat de Lee Cronin, este descris ca fiind radical diferit de ce așteptau fanii și mult prea violent pentru spiritul original al seriei.

Un reboot care a stârnit nemulțumire încă de la proiecția-test

James Wan este considerat una dintre cele mai influente figuri din cinematografia horror modernă, fiind asociat cu titluri de succes precum The Conjuring. Tocmai de aceea, reacția sa la rebootul „The Mummy” a atras atenția. Conform unor surse citate de Feature First, filmul a avut o proiecție-test care nu a fost deloc bine primită, iar Wan ar fi părăsit sala înainte de final, un gest care spune multe despre impactul negativ al peliculei.

Sinopsisul dezvăluit nu a ajutat prea mult la calmarea temerilor. Povestea urmărește o familie formată din doi adulți, interpretați de Jack Reynor și Laia Costa, alături de cei doi copii ai lor. După ce fiica dispare în urma unui blestem rostit de o femeie misterioasă, familia își continuă viața. Opt ani mai târziu, este descoperit un sarcofag care conține trupul fetei, iar aceasta este găsită în mod șocant încă în viață. Odată cu întoarcerea ei acasă, devine clar că o forță malefică a urmat-o din deșert, declanșând o serie de evenimente sinistre.

Lee Cronin duce violența la extrem în noul „The Mummy”

Deși Lee Cronin a fost apreciat de fani pentru filmul Evil Dead Rise din 2023, se pare că în noul „The Mummy” a ales să împingă lucrurile mult prea departe. Potrivit acelorași surse, filmul conține o scenă extrem de grafică, descrisă drept șocantă de către cei care au văzut proiecția-test.

Scena implică un scorpion care se târăște în gura unei persoane și îi secționează corzile vocale. Ulterior, un alt personaj este nevoit să-i bage degetele în gât și să apese pe corzile vocale pentru a-i permite să vorbească. Reacțiile publicului au fost extrem de negative, iar comparațiile cu alte producții recente, precum The Substance sau Bring Her Back, nu au fost deloc măgulitoare. Pentru mulți spectatori, această abordare violentă pare complet nepotrivită pentru o franciză cunoscută mai degrabă pentru aventură decât pentru grotesc.

De ce nu este acesta „The Mummy” pe care îl așteptau fanii

Unul dintre cele mai frecvente reproșuri aduse rebooturilor moderne este că pierd esența filmelor originale, iar „The Mummy” pare să fie un exemplu clar. Filmul din 1999, cu Brendan Fraser, era o combinație de aventură, umor și mister, cu momente tensionate, dar niciodată excesiv de sângeroase. Scene memorabile precum cursele cu cămilele sau furtuna de nisip adusă de Imhotep ofereau senzația de spectacol și fascinație.

Chiar și versiunea din 2017, cu Tom Cruise, păstra o doză de aventură, istorie și dezastru, fără a se transforma într-un horror extrem. Noul film regizat de Cronin este descris de critici drept „Evil Dead mutat în Egipt”, o direcție care îi îndepărtează pe mulți dintre fanii vechi ai francizei.

Desigur, există și un public care apreciază acest tip de cinema dur, iar Lee Cronin are susținători fideli. Totuși, pentru o parte importantă dintre spectatori, „The Mummy” va rămâne mereu despre arheologi ghinioniști și aventuri spectaculoase, nu despre oroare grafică și blesteme duse la extrem.

Date-cheie despre „The Mummy”, versiunea Lee Cronin

Regia: Lee Cronin

Distribuția: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón

Data lansării: 17 aprilie 2026

Casa de producție: Blumhouse Productions

Rămâne de văzut dacă filmul va reuși să-și găsească publicul sau dacă reacțiile negative de la proiecțiile-test vor anticipa un eșec major pentru unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria filmelor de aventură.

