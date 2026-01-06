Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare

Netflix pregătește pentru ianuarie 2026 un thriller criminal intens, „The Rip”, în care prietenii de-o viață Ben Affleck și Matt Damon revin pe ecran în rolurile unor polițiști din Miami confruntați cu o descoperire care le zdruncină toate convingerile: milioane de dolari găsite într-un raid. Iată tot ce știm despre film.

Duo-ul care a dat cinemaului titluri-cult precum Good Will Hunting sau Air se reunește într-un nou film cu miză mare. The Rip este un thriller criminal produs de Netflix și regizat de Joe Carnahan, cunoscut pentru stilul său dur și ritmul alert.

Filmările au început pe 3 octombrie 2024, la Los Angeles, și s-au încheiat în decembrie 2024. După finalizarea proiectului, Matt Damon s-a alăturat distribuției filmului The Odyssey al lui Christopher Nolan, semn că „The Rip” a intrat deja în linie dreaptă pentru lansare.

Netflix lansează în 2026 „The Rip”

Netflix a confirmat oficial data premierei: 16 ianuarie 2026. Inițial programat pentru toamna lui 2025, filmul a fost amânat ușor și va avea lansare exclusiv pe streaming, fără rulaj în cinematografe.

Asta înseamnă că publicul îl va putea urmări doar pe Netflix, chiar dacă platforma a testat recent lansări limitate în săli pentru alte producții.

Pe lângă Ben Affleck și Matt Damon, filmul aduce un mix solid de actori consacrați și nume fresh: Sasha Calle, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins, Nestor Carbonell, Lina Esco (Captain Jackie Velez), Steven Yeun, Kyle Chandler, Shawn Michael, Chris Silvestri

Affleck și Damon îi interpretează pe detectivul JD Byrne și locotenentul Dane Dumars, membri ai unei unități de narcotice din Miami.

Despre ce este „The Rip”: bani, frică și loialități fragile

Acțiunea se petrece în Miami și urmărește o echipă de polițiști de la Narcotice, deja tensionată după uciderea comandantului lor, un caz rămas nerezolvat. În timpul unui raid într-o casă conspirativă a cartelurilor, echipa descoperă milioane de dolari în numerar.

De aici, totul se rupe.

Banii devin un catalizator al suspiciunii. Încrederea se fisurează, iar pe măsură ce vestea despre captură se răspândește, forțe externe încep să se apropie amenințător. Filmul explorează nu doar lumea crimei, ci și modul în care lăcomia, presiunea și frica scot la iveală adevărata natură a oamenilor.

Titlul „The Rip” vine din argoul polițienesc, desemnând confiscarea bunurilor ilegale — dar, simbolic, sugerează și ruptura morală din interiorul echipei.

Trailer, stil și așteptări

Netflix a lansat teaserul în septembrie 2025, urmat de trailerul complet, care promite un thriller tensionat, cu loialități neclare și conflicte interne tot mai dure. Regizorul Joe Carnahan descrie filmul ca pe un thriller clasic, cu accent pe personaje și performanță, nu doar pe acțiune.

Damon a rezumat simplu filosofia proiectului: „Vrem să facem filme pe care chiar noi am vrea să le vedem.”

Cu o distribuție puternică, o poveste inspirată din evenimente reale și un stil dur, „The Rip” se anunță drept unul dintre cele mai discutate thrillere Netflix din 2026.

