Filmele de pe Netflix pe care nu trebuie să le ratezi în ianuarie 2026. Te țin lipit de ecran

De: Diana Cernea 06/01/2026 | 14:07
Netflix, sursa-CanCan.ro

De la capodopere premiate cu Oscar la thrillere intense și drame care îți rămân în minte zile întregi, începutul de an vine cu o selecție impresionantă pe Netflix. Dacă nu știi ce să alegi și ai pierdut deja minute bune derulând fără țintă, această listă e exact ce-ți trebuie. În fiecare lună, Netflix adaugă și scoate titluri din catalog, iar alegerea filmului perfect poate deveni o adevărată provocare.

CANCAN.RO vine în ajutorul vostru, cu o selecție atent curatoriată vine ca un colac de salvare pentru cinefili. De la filme premiate, la producții cult și bijuterii mai puțin cunoscute, începutul lui 2026 aduce unele dintre cele mai puternice titluri disponibile pe platformă.

Top filme pe care nu trebuie să le ratezi în ianuarie 2026

Potrivit Vanity Fair, luna ianuarie vine cu o selecție impresionantă de filme care acoperă aproape toate gusturile. Printre titlurile de neratat se numără „12 Years a Slave”, drama cutremurătoare regizată de Steve McQueen, care spune povestea reală a unui om liber răpit și vândut ca sclav. Filmul rămâne unul dintre cele mai puternice portrete ale istoriei americane și un reper al cinematografiei moderne.

Tot la capitolul drame memorabile intră și „Parasite”, capodopera sud-coreeană care a rescris istoria Oscarurilor, dar și „The Power of the Dog”, filmul intens și apăsător al lui Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch într-un rol de referință. Pentru cei care preferă filmele emoționante, „Are You There God? It’s Me, Margaret” oferă o perspectivă delicată asupra maturizării, în timp ce „My Girl” rămâne una dintre cele mai tandre povești despre copilărie și pierderea inocenței.

PARASITE. sursă – Profimedia

Lista continuă cu titluri care nu mai au nevoie de prezentare. „The Irishman” semnat de Martin Scorsese oferă o lecție dură despre ambiție și loialitate, în timp ce „Boyz n the Hood” rămâne un portret autentic și emoționant al vieții din America urbană.

Pentru iubitorii de mister și tensiune, „The Talented Mr. Ripley” și „Green Room” duc suspansul la cote maxime, iar „May December” surprinde printr-o poveste tulburătoare, în care obsesia și identitatea se ciocnesc dureros.

Netflix mizează și pe producții recente, precum „Wake Up Dead Man”, un nou capitol din universul Knives Out, sau „Train Dreams”, considerat deja unul dintre cele mai sensibile filme ale anului. Nici documentarele nu lipsesc. „Dick Johnson Is Dead” și „Strong Island” oferă povești reale, emoționante, care îți rămân în minte mult timp după genericul de final.

Chiar dacă luna ianuarie te ține mai mult în casă, Netflix vine cu un adevărat festin cinematografic. De la filme premiate și drame care te fac să îți pui întrebări serioase, până la thrillere și povești de viață tulburătoare, cert este că ai de unde alege. Tot ce trebuie să faci este să apeși ‘play’ și să te lași învăluit de atmosfera filmului.

