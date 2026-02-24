Acasă » Știri » Anunțul făcut de Dalida din Las Fierbinți, după aproape 12 ani de căsnicie: ”Nu e deloc ușor să spun”

Anunțul făcut de Dalida din Las Fierbinți, după aproape 12 ani de căsnicie: ”Nu e deloc ușor să spun”

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 21:48
Anunțul făcut de Dalida din Las Fierbinți, după aproape 12 ani de căsnicie: ”Nu e deloc ușor să spun”
Anunțul făcut de Dalida după aproape 12 ani de căsnicie
Toată lumea o știe din celebru serial Las Fierbinți, unde a dat naștere personajului Dalida. Însă, puțini sunt cei care cunosc mai multe detalii despre Ecaterina Ladin. Dacă în serialul de la Pro TV este singură, în viața reală actrița are o familie frumoasă. Anunțul făcut de aceasta după ani de mariaj.

În acest an, Ecaterina Ladin și soțul ei împlinesc 12 ani de căsnicie. Cu această ocazie, actrița a făcut mai multe dezvăluiri din mariajul său și a vorbit deschis și despre momentele tensionate din cuplu. Lucrurile nu sunt mereu roz în relația celor doi, însă ambii știu să gestioneze destul de bine situațiile „delicate”.

Anunțul făcut de Dalida după aproape 12 ani de căsnicie

Ecaterina Ladin este căsătorită cu Laurențiu Ladin de aproape 12 ani și au trei copii împreună. Cei doi au reușit să îți construiască o familie frumoasă, însă actrița a mărturisit recent că lucrurile nu sunt numai lapte și miere în relația lor.

Vedeta a vorbi deschis și despre certurile care mai apar în cuplu, dar și despre reproșurile pe care cei doi soți și le mai fac. De exemplu el petrecere prea mult timp la pescărie, iar ea uneori se concertează prea mult pe latura profesională.

Anunțul făcut de Ecaterina Ladin după 12 ani de căsnicie /Foto: Facebook

Însă, chiar dacă mai există neînțelegeri, cei doi ajung mereu la un numitor comun. Iar lecția cea mai importantă pe care au învățat-o de-a lungul mariajului este să lase orgoliul și să recunoască de fiecare dată când greșesc.

„Normal că există reproșuri. Ar fi ciudat să nu fie. Eu, recunosc, îi mai spun soțului că petrece prea mult timp la pescărie și mai puțin cu noi. Iar el, la rândul lui, îmi reproșează că uneori sunt cu gândul la repetiții sau la filmări și parcă uit de restul.

Dar știți ce? Cred că reproșurile astea sunt semn că ne pasă. Important e că, după ce ne spunem fiecare oful, găsim mereu calea să râdem sau să ne împăcăm. Nu există căsnicie fără mici scântei, dar tocmai ele te ajută să-ți amintești de ce sunteți împreună și cât de mult contează să vă ascultați unul pe altul.

Nu e deloc ușor să spun: da, am greșit. Cred că ține și de orgoliu, și de felul nostru de a fi. Dar, în timp, am învățat că, dacă mă încăpățânez prea mult, nu fac decât să prelungesc tensiunea. Așa că, da, atunci când îmi dau seama, recunosc. Nu imediat, ce-i drept, dar până la urmă o fac.

Cum îl împac? De cele mai multe ori, cu umor, cu o glumă care să mai dezamorseze situația. Și, bineînțeles, cu atenție la lucrurile mici care știu că îi fac plăcere. Cred că, în cuplu, asta contează cel mai mult: să știi să cobori de pe calul tău de luptă și să-ți aduci aminte că sunteți o echipă, nu adversari”, a declarat Ecaterina Ladin, potrivit viva.ro.

Foto: Facebook

×