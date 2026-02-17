Acasă » Știri » Dublă tragedie pentru Aspirina din Las Fierbinți. Au murit amândoi: ”Am promis că nu plâng”

Dublă tragedie pentru Aspirina din Las Fierbinți. Au murit amândoi: ”Am promis că nu plâng”

De: Alina Drăgan 17/02/2026 | 09:41
Dublă tragedie pentru Aspirina din Las Fierbinți /Foto: Social media
Mirela Oprișor este una dintre actrițele de renume din România. Mulți o știu datorită personajului Aspirina, interpretat în Las Fierbinți. Fanii o văd mai mereu cu zâmbetul pe buze, însă puțin sunt cei care știu că actrița a început acest an destul de prost. Tatăl ei s-a stins din viață, iar asta i-a dus multă suferință. Nu este singura persoană importantă din viața Mirelei Oprișor care a dispărut.

Recent, Mirela Oprișor a fost invitată în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță. Printre altele, actrița a vorbit și despre momentele dificile prin care a trecut la finalul anului trecut. O nouă tragedie i-a marcat familia, iar vedeta a vorbit cu ochii în lacrimi despre cele întâmplate.

Dublă tragedie pentru Aspirina din Las Fierbinți

Mirela Oprișor și-a deschis sufletul și a vorbit recent despre drama ce i-a marcat familia. Se pare că la finalul anului trecut, în luna decembrie, tatăl actriței s-a stins din viață. Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă, iar dispariția lui a lăsat un gol imens în sufletul vedetei.

Dublă tragedie pentru Aspirina din Las Fierbinți /Foto: Captură Youtube

Tragedia a fost cu atât mai mare, căci în urmă cu șase ani Mirela Oprișor și-a pierdut și fratele, din cauza aceleași boli. Unul a fost răpus de cancer la ficat, iar altul de cancer la plămâni. Actrița a vorbit cu ochii în lacrimi despre perioada neagră prin care a trecut.

„Am început anul mai greu. Anul trecut l-am pierdut pe tata, în decembrie. Aveam o relație foarte apropiată. Deci mi-am promis că nu plâng la podcast-ul tău, pentru că nu vreau să mai plâng. Dar este foarte adevărat că… îți spun sincer că încă nu realizez pentru că încă am grijă de mama, la extrem. Și atunci mă țin. Dar undeva am un blocaj. Adică trebuie să mă duc undeva să plâng singură vreo trei zile.

Ne așteptam, dar și când te aștepți tot aia e. Eu mi-am pierdut și fratele acum șase ani. Adică la mine e punțin telenovelă viața. Unul cancer la ficat, altul cancer la plămâni. Și a fost greu, că am aflat anul trecut. Și era evident că nu mai trăiește mult. Dar a trăit cam un an și două luni.

Tot greu e. Știi că se duce, dar tot greu e. A fost ca în filme, cu ținutul ăla de mână, cu la revedere. Mi-am promis că nu o să sufăr când moare tata, că să mă țin tare. Când ai o tragedie în familie atât de șocantă și îți moare un copil, un frate… e o dramă. Tata era un om care mă iubea foarte tare. Eram fetița lui. Dar până la urmă dacă stai să te gândești a fost un om de 80 de ani, adică nu a murit la 44 cum a murit fratele”, a mărturisit Mirela Oprișor.

