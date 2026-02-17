Acasă » Știri » Tragedie în lumea sportului! A murit în vacanță, la 52 de ani. Patru copii au rămas fără tată

De: Iancu Tatiana 17/02/2026 | 09:40
Tre Johnson a murit. Sursă: Getty

Tre Johnson, fostul jucătorul din Liga Națională de Fotbal american, a avut o moarte neașteptată la doar 54 de ani. Soția sa a făcut publică vestea tragică a decesului prin intermediul rețelei sale de socializare.

În timpul unei vacanțe care ar fi trebuit să fie memorabilă, Tre Johnson și-a găsit sfârșitul, lăsând în urma sa o familie îndurerată. Irene Johnson, soția fostului fotbalist american, a publicat pe pagina ei de Facebook o postare în care își anunța urmăritorii și pe fanii soțului ei că acesta a avut parte de o moarte neașteptată, necunoscându-se cauza decesului până la acel moment: „Suntem devastatași și în șoc”.

Moarte neprevăzută, familie tulburată

Duminică, la scurt timp după ce Tre Johnson a murit, primele informații referitoare la decesul acestuia au fost transmise de Irene Johnson, soția fotbalistului, cu care are împreună patru copii.

„Cei patru copii, Chloe, EJ, EZ și Eden, rudele, prieteni și eu suntem devastați și în șoc.”, spune Irene pe pagina ei de Facebook.

Întreaga familie, dar și apropiații familiei sunt afectați de moartea subită a lui Tre, iar soția lui a simțit nevoia să scrie câteva rânduri despre ce tată ireproșabil a fost acesta: „Dacă îl cunoașteți pe Tre, știți ce tată devotat și iubitor a fost pentru copiii lui”.

Tre Johnson. Sursă foto: Getty
Tre Johnson. Sursă foto: Getty

Lumea întreagă, zguduită de anunțarea decesului

Tre Johnson a fost un jucător de elită pe linia ofensivă pentru franciza D.C, asta după ce în 1994, datorită abilităților sale sportive l-au ajutat și a fost selectat în a doua rundă a draftului Ligii Naționale de Fotbal american.

Capacitățile sale atletice și determinarea pe care le-a avut în teren l-au făcut pe Tre Johnson să primească Premiile Pro Bowl și All-Pro în echipa a doua în 1999.

Acest anunț tulburător a cutremurat lumea sportului, iar colegii săi de la Washington Commanders au reacționat la aflarea informațiilor dramatice, spunând că această întâmplare i-a lăsat cu inima frântă.

După aproape un deceniu în lumea fotbalului, Tre Johnson s-a reprofilat și a ales să predea istoria în cadrul unei școli private din Bethesda, Maryland. Ulterior, acesta a renunțat, iar decizia a fost luată ca urmare a unor probleme de sănătate, spune Irene, soția fostului fotbalist.

Și foști elevi au recționat, iar unul dintre ei a spus pe social media că orele de predare la care a asistat sunt de neuitat, menționând și că a fost unul dintre profesorii de elită ai școlii: „Unul dintre cei mai buni profesori pe care i-am avut vreodată și un fotbalist excepțional. Odihniți-vă în pace, domnule Johnson. Felul în care ați predat lecțiile despre istorie și despre viață vor rămâne mereu cu mine.”, scrie un fost elev pe social media.

Sofia Balbi, dresoarea „vampirului” din Uruguay: iubirea care a îmblânzit bestia Suárez și a traversat două decenii și toate meridianele lumii
Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu Martínez și a Mandinhei

 

 

 

 

 

