Denisa Alexandra a dispărut fără urmă! Familia tinerei de 15 ani o caută cu disperare în Belgia și Germania

Autoritățile din Belgia și Germania au demarat o amplă anchetă după ce o adolescentă de 15 ani, cetățean român, a dispărut fără urmă. Potrivit informațiilor oficiale, tânăra, identificată ca Denisa Alexandra, a fost văzută ultima dată în data de 10 februarie 2026 în orașul Köln, Germania, iar de atunci nu s-au mai înregistrat semne ale prezenței sale. Familia acesteia, stabilită în Belgia, a început căutările și a transmis informații detaliate despre aspectul fizic și îmbrăcămintea tinerei pentru a facilita identificarea.

Cazul a provocat o stare de tensiune și neliniște în rândul apropiaților și al comunității locale, în condițiile în care au trecut deja șapte zile de la dispariție, fără indicii clare privind locul în care s-ar putea afla adolescenta. Autoritățile locale din Belgia și Germania colaborează pentru a urmări orice pistă posibilă, iar rețelele de socializare au fost utilizate intens pentru a răspândi informațiile despre tânără.

Denisa Alexandra a dispărut fără urmă

Potrivit datelor transmise de familie, Denisa Alexandra are înălțimea de 1,68 metri și greutatea de aproximativ 54 de kilograme. În ziua dispariției, tânăra purta o geacă scurtă de culoare crem cu glugă, pantaloni albi, teniși albi și o căciulă de culoare închisă. Descrierea detaliată a aspectului său și a hainelor este menită să ajute cetățenii să o recunoască și să furnizeze informații autorităților.

„Dacă ați văzut-o sau aveți orice informație care ar putea ajuta la găsirea ei, vă rugăm să contactați de urgență autoritățile locale, să sunați la 112 sau să mă contactați in privat. Orice informație, oricât de mică, poate fi de ajutor! Vă rugăm să distribuiți mai departe. Denisa Alexandra, în vârstă de 15 ani, este dispărută din data de 10.02.2026, din Belgia. A fost văzută ultima dată în Köln, Germania. Semnalmente: înălțime: 1,68 cm, greutate: 54 kg, constituție: slabă, îmbrăcăminte la momentul dispariției: geacă crem scurtă cu glugă, pantaloni albi, teniși albi, căciulă de culoare închisă”, a transmis familia româncei.

De asemenea, comunitatea românească din Belgia și din Germania este alertă și implicată în difuzarea imaginilor și informațiilor despre adolescentă, în speranța că orice detaliu, oricât de minor, poate conduce la descoperirea acesteia. În lipsa unui indiciu concret, autoritățile au intensificat patrulările și verificările în zonele în care Denisa Alexandra ar fi putut fi văzută.

