Florin din Iași a trecut apartamentul pe numele unui prieten, care i-a promis că va avea grijă de el. Ce i-a făcut amicul, de fapt

De: Denisa Iordache 28/01/2026 | 15:51
Florin din Iași a trecut apartamentul pe numele unui prieten. Sursă: bzi

Florin Gîrlea a primit țeapa vieții, după ce a avut încredere în prietenul lui. Bărbatul a trecut apartamentul său pe numele celui care i-a promis că va avea grijă de el. Ce s-a întâmplat după? Ireal!

Povestea lui Florin, un bărbat în vârstă de 60 de ani din Iași, a ajuns rapid cunoscută și a stânit emoție printre oamei. Bărbatul, din prea multă bunătate și încredere, a ajuns să trăiască o viață grea și plină de lipsuri.

Povestea tristă a lui Florin din Iași

Totul a început atunci când Florin a rămas singur, după ce mama lui a murit, iar prietenul i-a promis că îl va ajuta și va avea grijă de el cu o condiție: să îi facă procură pentru apartamentul lui. După un an de la înțelegerea dintre cei doi, individul l-a convins pe Florin să își vândă apartamentul pentru a-l ajuta cu datoriile mari pe care le avea la vremea respectivă.

„Am stat 3 ani sub o scară de bloc. Aici am ajuns din cauza unui așa-zis prieten. Eu locuiam cu mama mea, aveam grijă de ea pentru că era la pat. Ea a murit și un prieten m-a prostit. Mi-a zis că o să aibă grijă de mine, că o să mă înmormânteze când va fi să mor, așa că i-am făcut procură pentru casă. Eu, cu mâna mea, i-am dat-o”, a povestit Florin Gîrlea.

Bărbatul i-a achiziționat o cameră de cămin, dar tot pe numele lui, pe care a vândut-o după 10 luni, invocând iar probleme financiare. Au urmat trei ani petrecuți într-o scară de bloc.

„Mi-a zis că e într-o situație critică, că are datorii la bănci, că îi vine să se omoare. Avea firmă de termopane, dar avea și patima jocurilor de noroc și acolo se duceau toți banii”, a mai spus el.

Florin s-a chinuit să trăiască de pe o zi pe alta și a mai primit și ajutor din partea oamenilor care îi știau povestea.

„Cel mai greu era să strâng 35 de lei pe săptămână ca să îmi spăl hainele. Într-o zi, aveam punga cu haine proaspăt spălate lăsată în scara de bloc și mi-au furat-o. M-am gândit atunci că poate a fost cineva mai amărât decât mine”, a mărturisit bărbatul.

În prezent, el este beneficiar al Centrului Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C.A. Rosetti” din Iași. Toate problemele din viața lui au început după ce familia i s-a destrămat din cauza unei tragedii. Copilul lor de doar trei ani a murit după ce a căzut de la balconul apartamentului, iar ceilalți doi au plecat în străinătate și relația s-a pierdut în timp, după divorț.

Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia. Românul fusese dat dispărut în urmă cu o lună

Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic

