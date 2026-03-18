Acasă » Știri » Cât ne costă fiecare zi de spitalizare. Cazul care a scos la iveală nereguli grave

De: Elisa Tîrgovățu 18/03/2026 | 19:44
Sursa foto: Pixabay

Nereguli grave au ieșit la iveală în urma unui incident neobișnuit petrecut la Spitalul Municipal din Caransebeș. Un caz fără precedent a ridicat mai multe semne de întrebare legate de costurile și regulile internării în România. Un pacient a stat în spital pe o perioadă de 800 de zile.

Situația a fost sesizată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, care a observat că un pacient a fost internat continuu timp de 799 de zile în secția de Neurologie a Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș.

Pentru o parte dintre aceste zile nu se găsesc documente medicale

Ancheta a scos la iveală faptul că pacientul internat era tatăl medicului curant. Relația de rudenie a ridicat semne de întrebare cu privire la obiectivitatea deciziilor medicale și respectarea procedurilor.

„Echipa noastră s-a autosesizat. Am sesizat și Colegiul Medicilor. Nota de relații semnată de către managerul unității sanitare a arătat că, pe o secție a spitalului, a fost internat un pacient în regim de spitalizare continuă pe o perioadă de 799 de zile! Pentru o parte dintre aceste zile nu se găsesc documente medicale. Pentru o altă perioadă, documentele sunt incomplete. Limita de internare a unui caz de boală cronică a fost depășită cu mult.

Lucrurile nu pot rămâne așa. Mai mult, în documentele analizate s-a constatat relația de rudenie între pacient și medicul curant. Mai precis, pacientul este tatăl medicului! Există și o suspiciune de folosire a parafei medicilor colegi de secție fără acordul lor”, a declarat Ionuț Mihai Popovici, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin pentru caon.ro.

Prețul unei zile de spitalizare

Cu toate că prețul unei zile de spitalizare variază în funcție de unitatea medicală și de tipul serviciilor oferite, acest caz scoate la iveală impactul financiar pe care îl poate avea o internare prelungită nejustificat.Nu mai puțin de 44.858 de lei este prejudiciul rezultat din decontarea unor servicii medicale care nu ar fi trebuit acordate în aceste condiții.

Autoritățile au în vedere sancțiuni suplimentare inclusiv o penalizare de 5% din valoarea serviciilor decontate pentru secția de Neurologie în perioada analizată. Cazul s-a încheiat la începutul lunii martie, când pacientul a fost externat, iar medicul implicat a intrat în concediu.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat ...
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat surprinși neplăcut
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, ...
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a ...
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a lovit și mi-a luat ceasul”
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Vezi toate știrile