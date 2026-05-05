Tom Holland, detalii surprinzătoare despre viața de cuplu alături de Zendaya. Ce fac cei doi când nu sunt în lumina reflectoarelor

Tom Holland și Zendaya adoră să fie creativi împreună. În timpul celei de-a doua ediții anuale a Bero Padel Classic, desfășurată la Los Angeles, actorul britanic în vârstă de 29 de ani a stat de vorbă cu fostul sportiv olimpic Tom Daley și au discutat despre ce fac el și starul din Euphoria în timpul liber.

Daley, cunoscut aproape la fel de mult pentru abilitățile sale de tricotat pe cât este pentru săriturile în apă, a postat pe rețelele sociale un videoclip în care îl surprinde pe actorul din Spider-Man cu un suport croșetat pentru o doză de Bero, marca sa de bere fără alcool, în cadrul evenimentului, scrie PEOPLE.

În cadrul discuției, actorul britanic a dezvăluit că el și partenera sa au descoperit o activitate simplă, dar surprinzătoare: croșetatul. Mai exact, cei doi își petrec timpul liber realizând obiecte handmade, o pasiune pe care Holland o descrie ca fiind extrem de relaxantă.

„Îmi oprește complet mintea după o zi stresantă”, a explicat actorul, subliniind că este genul de activitate care cere concentrare totală și îl ajută să se deconecteze.

Zendaya și Tom Holland formează un cuplu de aproape un deceniu

La rândul ei, Zendaya a vorbit recent despre dinamica relației lor, descriindu-l pe Holland drept „persoana” ei, omul lângă care se simte cel mai relaxată. Actrița a povestit că încă de la primul test pentru filmul Spider-Man: Homecoming a simțit o conexiune specială, bazată pe confort și lipsa emoțiilor. Pentru ea, acesta a fost semnul clar al unei relații autentice.

Zendaya și Tom Holland, despre care se știe că au o relație încă din 2017, sunt acum în centrul zvonurilor privind o posibilă căsătorie. PEOPLE a confirmat logodna lor în ianuarie 2025. Stilistul și prietenul lui Zendaya, Law Roach, a alimentat speculațiile în martie, când le-a spus reporterilor de pe covorul roșu, la Actor Awards 2026, că „nunta a avut deja loc”.

„Ați ratat-o”, a glumit el. Întrebat dacă spune adevărul, acesta a răspuns râzând: „Este foarte adevărat!”, înainte de a pleca.

