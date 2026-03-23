De ce ascunde Zendaya nunta cu Tom Holland, de fapt? Ce scriu jurnaliștii americani

Zvonurile cu privire la nunta actriței Zendaya cu Tom Holland circulă de ceva vreme, însă niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat informațiile potrivit cărora ar fi soț și soție.

Iar acum se pare că actrița are un motiv anume pentru care păstrează tăcerea în legătură cu acest subiect. Potrivit Page Six, există un motiv pentru care Zendaya nu a confirmat încă dacă ea și Tom Holland sunt cu adevărat căsătoriți: are un film de promovat.

Actrița și-a manipulat cu măiestrie fanii și presa, mergând chiar până acolo încât a purtat o rochie de mireasă pe covorul roșu pentru premiere și apariții legate de „The Drama”, scrie sursa citată. În filmul care va fi lansat pe 3 aprilie, Zendaya și Robert Pattinson interpretează un cuplu logodit a cărui relație ia o întorsătură bruscă cu o săptămână înainte de nuntă.

Presa de peste Ocean spune că faptul că stilistul actriței a confirmat că nunta deja a avut loc nu a fost neapărat o scăpare a acestuia, ci parte a unui plan bine pus la punct. Recent, acesta a mai spus că promovările filmelor sunt planificate în detaliu și că nimic nu este făcut întâmplător, ceea ce i-a făcut pe jurnaliști să se gândească și că tot misterul din jurul nunții ar putea avea legătură cu viitoarea producție în care joacă Zendaya.

„Înainte de fiecare film, ne așezăm, facem brainstorming și discutăm despre ce vom face. Pentru filmele ei, încă de la «The Greatest Showman», ne-am îmbrăcat întotdeauna într-o manieră metodică”, a declarat Roach pentru Page Six săptămâna aceasta – făcând referire la ținutele inspirate din tenis pe care actrița le-a purtat în timpul promovării filmului „Challengers” în 2024 și la ținutele ei futuriste pentru filmele „Dune”.

Zendaya continuă să păstreze tăcerea în legătură cu nunta sa cu Tom Holland

Zvonurile cu privire la faptul că Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret continuă să circule. Acestea sunt susținute de stilistul vedetei, Law Roach, care a declarat recent că „nunta a avut deja loc”.

Nici Zendaya și nici Tom nu au confirmat oficial o eventuală căsătorie, dar asta nu i-a împiedicat pe fani să vorbească în continuare despre acest lucru. Iar apariția actriței la Săptămâna Modei de la Paris pune gaz pe foc. Prezentă la defilarea Louis Vuitton de la Paris, Zendaya a atras privirile în momentul în care a apărut la eveniment cu mâna stângă în buzunar.

Actrița a fost îmbrăcată într-o rochie albă spectaculoasă, cu guler ascuțit, iar apariția sa a fost extrem de apreciată de cei prezenți. Odată ajunsă la eveniment, vedeta a fost fotografiată cu o verighetă subțire, din aur alb, pe degetul ei inelar. Verigheta era purtată printre mai multe bijuterii cu diamante și platină, așa că ieșea în evidență.

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Declarația îi aparține stilistului actriței, Law Roach. În timp ce discuta cu Access Hollywood pe covorul roșu la SAG Gala 2026, duminică, 1 martie, stilistul actriței a spus: „Nunta a avut deja loc, ați ratat-o”.

S-au logodit la începutul anului! Cum arată inelul spectaculos cu care actorul a cerut-o de soție

S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează! Actrița celebră este părăsită de soțul ei, la 7 luni de la marele pas