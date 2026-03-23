De ce ascunde Zendaya nunta cu Tom Holland, de fapt? Ce scriu jurnaliștii americani

De: Daniel Matei 23/03/2026 | 14:11
Zvonurile cu privire la nunta actriței Zendaya cu Tom Holland circulă de ceva vreme, însă niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat informațiile potrivit cărora ar fi soț și soție.

Iar acum se pare că actrița are un motiv anume pentru care păstrează tăcerea în legătură cu acest subiect. Potrivit Page Six, există un motiv pentru care Zendaya nu a confirmat încă dacă ea și Tom Holland sunt cu adevărat căsătoriți: are un film de promovat.

Actrița și-a manipulat cu măiestrie fanii și presa, mergând chiar până acolo încât a purtat o rochie de mireasă pe covorul roșu pentru premiere și apariții legate de „The Drama”, scrie sursa citată. În filmul care va fi lansat pe 3 aprilie, Zendaya și Robert Pattinson interpretează un cuplu logodit a cărui relație ia o întorsătură bruscă cu o săptămână înainte de nuntă.

Presa de peste Ocean spune că faptul că stilistul actriței a confirmat că nunta deja a avut loc nu a fost neapărat o scăpare a acestuia, ci parte a unui plan bine pus la punct. Recent, acesta a mai spus că promovările filmelor sunt planificate în detaliu și că nimic nu este făcut întâmplător, ceea ce i-a făcut pe jurnaliști să se gândească și că tot misterul din jurul nunții ar putea avea legătură cu viitoarea producție în care joacă Zendaya.

„Înainte de fiecare film, ne așezăm, facem brainstorming și discutăm despre ce vom face. Pentru filmele ei, încă de la «The Greatest Showman», ne-am îmbrăcat întotdeauna într-o manieră metodică”, a declarat Roach pentru Page Six săptămâna aceasta – făcând referire la ținutele inspirate din tenis pe care actrița le-a purtat în timpul promovării filmului „Challengers” în 2024 și la ținutele ei futuriste pentru filmele „Dune”.

Zendaya continuă să păstreze tăcerea în legătură cu nunta sa cu Tom Holland

Zvonurile cu privire la faptul că Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret continuă să circule. Acestea sunt susținute de stilistul vedetei, Law Roach, care a declarat recent că „nunta a avut deja loc”.

Nici Zendaya și nici Tom nu au confirmat oficial o eventuală căsătorie, dar asta nu i-a împiedicat pe fani să vorbească în continuare despre acest lucru. Iar apariția actriței la Săptămâna Modei de la Paris pune gaz pe foc. Prezentă la defilarea Louis Vuitton de la Paris, Zendaya a atras privirile în momentul în care a apărut la eveniment cu mâna stângă în buzunar.

Actrița a fost îmbrăcată într-o rochie albă spectaculoasă, cu guler ascuțit, iar apariția sa a fost extrem de apreciată de cei prezenți. Odată ajunsă la eveniment, vedeta a fost fotografiată cu o verighetă subțire, din aur alb, pe degetul ei inelar. Verigheta era purtată printre mai multe bijuterii cu diamante și platină, așa că ieșea în evidență.

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Declarația îi aparține stilistului actriței, Law Roach. În timp ce discuta cu Access Hollywood pe covorul roșu la SAG Gala 2026, duminică, 1 martie, stilistul actriței a spus: „Nunta a avut deja loc, ați ratat-o”.

Iți recomandăm
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
Showbiz internațional
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica…
Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolul din Supernatural, a murit. Actrița avea 51 de ani
Showbiz internațional
Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolul din Supernatural, a murit. Actrița avea 51 de ani
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp...
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR:...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó,...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
go4it.ro
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans ...
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans pe fostul soț al Andreei Popescu
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica ...
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
Vezi toate știrile