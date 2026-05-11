Prima reușită majoră a lui Dan Alexa după ce a câștigat Asia Express 2025 alături de Gabi Tamaș. Fanii sunt în extaz!

Antrenorul Dan Alexa (43 de ani) a dat lovitura la doar câteva luni după ce a cucerit trofeul reality-show-ului de la Antena 1, Asia Express, alături de Gabi Tamaș. Ca să fie tot „tacâmul” complet, râvnitul burlac a bifat și o performanță importantă în cariera de antrenor.

Fanii lui Poli Timișoara sunt în delir, iar în Banat s-a declanșat fiesta după ce echipa antrenată de fostul internațional a reușit promovarea matematică în Liga 2. Poli Timișoara revine în eșalonul secund după trei ani de absență, iar succesul cu Minaur Baia Mare, scor 1-0, disputat pe teren propriu în etapa a șasea din play-off-ul Ligii 3, a fost momentul care a declanșat nebunia în tribune.

Dan Alexa a dat lovitura

Victoria i-a făcut pe timișoreni imposibil de ajuns de către Unirea Alba Iulia, ocupanta locului secund, diferența dintre cele două formații ajungând la opt puncte. Imediat după fluierul final, stadionul s-a transformat într-o adevărată scenă de sărbătoare. Suporterii au cântat minute în șir, iar jucătorii au celebrat alături de fani revenirea clubului într-o ligă superioară.

Atmosfera a fost incendiară, iar emoțiile s-au văzut inclusiv pe chipul lui Dan Alexa, omul care pare că traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Pe rețelele sociale, clubul din Banat a transmis un mesaj care i-a emoționat pe suporteri.

”Ne-am întors. Cei mai frumoși ani sunt cei care vor veni”, a spus echipa antrenată de Dan Alexa.

Pentru Dan Alexa, promovarea vine într-un moment spectaculos. Fostul fotbalist a intrat recent și în atenția publicului larg după ce a câștigat Asia Express 2025 împreună cu bunul său prieten, Gabi Tamaș. Cei doi au rezistat unui maraton infernal prin Asia și au ajuns marii câștigători ai competiției difuzate de Antena 1.

Finala, desfășurată la Seul, le-a adus față în față pe echipele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. După săptămâni întregi de probe epuizante, drumuri interminabile și misiuni dificile, fostii fotbaliști au pus mâna pe marele premiu și au izbucnit în lacrimi de fericire.

„Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiți”, a declarat Dan Alexa.

A câștigat sume mari de bani la Asia Express

Succesul din emisiune nu le-a adus doar faimă, ci și sume impresionante de bani. Premiul oferit câștigătorilor a fost de 35.000 de euro, iar cele patru amulete câștigate pe parcursul competiției au mai adăugat încă 4.000 de euro în conturile echipei. În total, Dan Alexa și Gabi Tamaș au împărțit 39.000 de euro.

Cei doi ar fi primit și sume consistente pentru participarea la show. Se vorbește despre câte 20.000 de euro pentru semnarea contractului și aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Astfel, aventura Asia Express s-ar fi transformat într-un adevărat jackpot pentru cei doi foști internaționali.

Totuși, experiența nu a fost deloc una ușoară. Dan Alexa a recunoscut că au existat momente în care atât el, cât și Gabi Tamaș au fost aproape să abandoneze concursul.

„Și eu, și Gabi Tamaș am vrut să plecăm. Cred că eu de vreo două ori, Gabi Tamaș a avut și el un moment… Am avut! Dar cred că n-a fost niciunul dintre concurenți să nu vrea asta măcar o dată. Ne-am înțeles bine, dar apar nervii. Gândește-te că o iei de dimineață până seara, probe, nemâncat, dor de casă… Cauți cazare după… Și dacă ai neșansa să cauți vreo două-trei ore, te sparge în două! Și dimineața, la prima oră, ești în picioare și o iei de la capăt”, a adăugat Dan Alexa.

Nu stă rău nici cu dragostea

Antrenorul a declarat că spiritul de competiție și experiența acumulată în sportul de performanță i-au ajutat să reziste până la capăt.

„Cred că eram așa, pe reprize. Ne-a ajutat foarte mult și faptul că am fost sportivi de performanță. Și când faci sport de performanță… uzura mentală, te obișnuiești cu ea. Pentru că e o presiune tot timpul. Și atunci începi să treci peste momente”, a încheiat Dan Alexa.

Antrenorul se descurcă și pe plan emoțional. El a divorțat de soția sa, Andrada, chiar după întoarcerea din Asia Express, dar nu duce lipsă de admiratoare. După ce soția l-a înșelat cu Alex Bodi, s-a zvonit că Dan Alexa formează un cuplu cu Denise Rifai, dar niciunul n-a confirmat relația.

Si fosta dansatoare a Deliei, Andreeea Popescu, ar fi pus ochii pe antrenor și ar fi divorțat pentru el, dar fără rezultat. Sunt dovezi clare că este mare bătaie pe câștigătorul Asia Express și rămâne de văzut cine îl va face din nou să se cumințească.

