Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan

Amprenta, noul proiect original de pe scena rock românească, reunește muzicieni cu un trecut solid în unele dintre cele mai cunoscute formații autohtone și internaționale.

Experiența acumulată în proiecte precum Bere Gratis, Hi-Q, Hara, FiRMA, Spin, Urma, Kumm, Travka, Trupa Veche sau Time Machine, dar și colaborările cu artiști consacrați precum Delia, Feli, Lidia Buble, Celelalte Cuvinte, Phoenix, Nexus ori soprana Angela Gheorghiu, conturează un supergrup matur, cu identitate clară și direcție artistică fermă.

Cinci muzicieni, un singur proiect

Trupa este formată din cinci muzicieni care au decis să își unească forțele într-un proiect ce pune accent pe autenticitate și libertate creativă. Matei Damian-Ulmu, chitarist și orchestrator, este cel care a adunat membrii la prima repetiție, rolul său fiind esențial în definirea direcției sonore.

Cristi Bondor, vocea proiectului, aduce o frazare directă și clară, care permite emoției să se transmită natural. Nunu Racris, profesor de tobe și fondator al “Rockstar Music School”, imprimă energie și coeziune, fiind motorul ritmic al grupului.

Alex Penescu completează structura pieselor cu armonii de pian ce oferă lumină și profunzime, iar Sorin Erhan, basist cu experiență, revine prin Amprenta la rădăcinile sale metaliste, contribuind la consistența sound-ului.

Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan

Amprenta nu reprezintă debutul unor artiști aflați la început de drum, ci întâlnirea unor profesioniști care au ales să creeze muzica în care cred cu adevărat. Repertoriul lor include cel puțin 60 de minute de compoziții originale, construite pe experiență scenică reală și pe o viziune comună. Sound-ul este matur, puternic și bine definit, rezultat al unei colaborări în care fiecare membru își aduce contribuția fără compromisuri.

Primul single, “O picătură într-un ocean”, funcționează ca un manifest al unor minți libere, care refuză expunerea constantă la informații contradictorii. Piesa marchează direcția conceptuală a proiectului și introduce publicul în universul Amprenta, unde mesajul și muzica se completează reciproc.



Lansarea albumului cu același nume și primul concert vor avea loc pe 15 mai, la The Pub Trocadero – Universitate, un spațiu cunoscut pentru evenimente live și pentru susținerea proiectelor originale. Evenimentul marchează intrarea oficială a trupei pe scena rock contemporană și promite o experiență intensă, construită pe profesionalism și pasiune.

